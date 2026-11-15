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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في البنوك منتصف تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

واصلت أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الاحد، بعد موجه قوية من التراجع شهدتها الاسعار بداية الشهر الجاري.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 15-11-2026 بمنتصف التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

 سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك قطر الوطني  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.   

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك البركة 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع 

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قناة السويس  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع  

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع  

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك  الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك  الاهلي المصري  53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر

 سعر الدولار في بنك مصر   53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي   53.64 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع 

سعر الدولار أمام الجنيه

 سعر الدولار في بنك فيصل 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  53.62 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  53.62 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  53.62 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في المصرف العربي   53.62 جنيه للشراء و53.72 جنيه للبيع.      

الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك مصر البنك الاهلي المصري

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