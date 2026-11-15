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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة أعمال تسليم بطاقات «تكافل وكرامة» بإدارتي أبوتيج وصدفا والعمل على تذليل معوقات العمل

أعمال تسليم بطاقات "تكافل وكرامة" بإدارتي أبوتيج وصدفا
أعمال تسليم بطاقات "تكافل وكرامة" بإدارتي أبوتيج وصدفا
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة الحماية الاجتماعية، والوقوف على انتظام إجراءات تسليم بطاقات برنامج "تكافل وكرامة" للمستفيدين، بما يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من خلال البرنامج، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، برئاسة حسن مصطفى وكيل الوزارة، تواصل متابعة سير العمل بإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف مراكز المحافظة، حيث تفقد وكيل الوزارة إدارتي أبوتيج وصدفا، للوقوف على أعمال تسليم بطاقات "تكافل وكرامة"، ومتابعة انتظام الإجراءات، وبحث آليات العمل على مستوى الوحدات الاجتماعية، وتحديد الاحتياجات والإمكانات اللازمة لتذليل كافة معوقات العمل، وضمان سرعة إنجاز المهام وتيسير حصول المستفيدين على خدمات البرنامج.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الجولة استهدفت الوقوف على مستوى الأداء داخل الإدارتين، ومراجعة آليات العمل والتنسيق بين الإدارات والوحدات الاجتماعية، ورصد أي تحديات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمات، والعمل على معالجتها بما يحقق الانضباط وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية لأداء إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، مع الاهتمام بتيسير إجراءات حصول الأسر المستحقة على الدعم، وضمان تقديم الخدمات الاجتماعية بصورة لائقة ومنظمة.

أسيوط الحماية الاجتماعية محافظ أسيوط تكافل وكرامة الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي

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