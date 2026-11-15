اقتراح برغبة لتخصيص شباك لإنجاز الخدمات لكبار السن وذوي الهمم بالمصالح الحكومية

تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لتخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات العامة بسهولة ويسر، ويقلل من فترات الانتظار والزحام والمعاناة أثناء التعامل مع الجهات الإدارية.

تخصيص منافذ الخدمة تستهدف رفع المعاناة بسبب الزحام و ساعات الانتظار

وأكد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن توفير خدمات حكومية أكثر إنسانية وعدالة يمثل أحد أهم أهداف تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى رعاية إضافية، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يواجهون صعوبات في الانتظار لفترات طويلة داخل المصالح الحكومية أو التعامل مع الإجراءات المتعددة التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.

وكشف النائب أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يبلغ نحو 11 مليون مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة تقارب 10.7% من إجمالي السكان، وهو ما يعكس أهمية وضع سياسات أكثر شمولا لضمان دمجهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية دون عوائق.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتماد سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم، ومن بينها تخصيص مسارات وخدمات ذات أولوية داخل المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بكبار السن، أشار النائب مختار همام، إلى أن عدد من تجاوزت أعمارهم 60 عاما في مصر نحو 7 ملايين مواطن وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العقود المقبلة مع تغير التركيبة السكانية وزيادة متوسط العمر، قائلا: وهو ما يتطلب الاستعداد بخدمات حكومية تراعي احتياجات هذه الفئة.

وأكد أنه رغم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال تحتاج إلى الحضور الشخصي إلى المصالح الحكومية لإنهاء معاملاتها، الأمر الذي يجعل من الضروري توفير آليات تنظيمية داخل هذه الجهات تضمن عدم تعرض كبار السن وذوي الهمم للانتظار الطويل أو الزحام.

وأوضح النائب، أن الاقتراح يتضمن تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، لكبار السن وذوي الهمم، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إليه، ومنح الأولوية في إنهاء الإجراءات والخدمات لهذه الفئات، مثل مكاتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، المرور، التأمينات الاجتماعية، ومكاتب التموين، وغيرها من الجهات التي تشهد إقبالا يوميا من المواطنين.

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدريب الموظفين القائمين على هذه النوافذ على التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة وفق أساليب تضمن سرعة تقديم الخدمة واحترام احتياجاتهم، وتوفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة داخل المصالح الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات الحركة، وربط هذه الخدمة بمنظومة التحول الرقمي، بحيث يمكن تحديد أولوية الخدمة إلكترونياً أو حجز مواعيد مسبقة للفئات الأكثر احتياجاً، بما يقلل التكدس داخل الجهات الحكومية.

وقال مختار همام: تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم لا يمثل عبئا إضافيا على الدولة، وإنما يعد إجراء تنظيميا بسيطا يحقق أثرا اجتماعيا كبيرا، ويعكس التزام الدولة بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية، كما أن تحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتقليل الزحام، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر استجابة وفاعلية.

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل كافة المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة، ويخفف عنهم أعباء الانتظار والزحام، ويعزز مفهوم الإدارة الحكومية الإنسانية التي تراعي احتياجات جميع المواطنين.