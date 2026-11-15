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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد منتدى الفلاح لدعم الأمن الغذائي ويؤكد أهمية التوسع في زراعة القمح

محافظ أسيوط يشهد منتدى الفلاح لدعم الأمن الغذائي
محافظ أسيوط يشهد منتدى الفلاح لدعم الأمن الغذائي
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات "منتدى الفلاح لدعم الأمن الغذائي"، الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة بنادي نقابة الأطباء بشاطئ الإبراهيمية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، وفي إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، والنائب راشد أبو العيون والنائب علي سيد معوض، والنائب أحمد محمد حسن، والنائبة أميرة زيدان أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الإدارة العامة للري بأسيوط، والدكتور محمد حفظي، مدير محطة البحوث الزراعية، وحسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين بأسيوط وعدد من قيادات القطاع الزراعي والمزارعين ومستشاري الحزب وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأمناء المراكز والوحدات الحزبية.

وأكد محافظ أسيوط، في كلمته خلال المنتدى، الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي المصري، وضرورة التوسع في زراعته وزيادة المساحات المخصصة له، باعتباره محصولًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المبادرات التي تطلقها الدولة، والدعم الفني، والتقاوي عالية الإنتاجية، والتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح اللواء محمد علوان أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاح المصري وتطوير القطاع الزراعي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير منظومة الري، وتحسين أساليب الزراعة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين وأسرهم، مؤكدًا أن الفلاح يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الغذائية.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط تمتلك مقومات زراعية متميزة ومساحات واسعة من الأراضي الخصبة، بما يؤهلها للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري والجهات المعنية لدعم المزارعين، وتذليل المعوقات التي تواجههم، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وعلى هامش المنتدى، تفقد محافظ أسيوط معرضًا للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري، واطلع على أحدث المنتجات والخدمات المقدمة للمزارعين، ومنها الأسمدة والتقاوي والبذور ومستلزمات الري، كما التقى عددًا من المزارعين والحضور واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم. 

وفي ختام الفعاليات، كرم حزب حماة الوطن محافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الزراعي، كما شمل التكريم وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الإدارة العامة للري ومدير محطة البحوث الزراعية.

أسيوط منتدى الفلاح الأمن الغذائي حزب حماة الوطن التنمية الزراعية

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