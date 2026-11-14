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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: توسعة مدرسة نجوع المعادي الابتدائية بالبداري بتكلفة 17.6 مليون جنيه

توسع بمدرسة نجوع المعادي الابتدائية بالبداري
توسع بمدرسة نجوع المعادي الابتدائية بالبداري
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية بمختلف المراكز والقرى، من خلال تنفيذ مشروعات التوسعة وإنشاء الأجنحة والفصول الدراسية الجديدة، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بقطاع التعليم وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية.

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة أسيوط، انتهى من تنفيذ جناح التوسع بمدرسة نجوع المعادي الابتدائية بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري، وتم اليوم إجراء الاستلام الابتدائي للمشروع، الذي يضم 15 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونًا و673 ألف جنيه، بما يمثل إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالقرية، ويسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة وتوفير مساحات تعليمية إضافية للطلاب.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن مشروعات التوسع في الأبنية التعليمية تستهدف دعم المدارس القائمة ومواكبة الزيادة في أعداد الطلاب، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ المشروعات وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الأبنية التعليمية، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لدخول المنشآت الجديدة الخدمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء المحافظة، ويدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط المنشآت التعليمية مشروعات الفصول الدراسية الكثافات الطلابية العملية التعليمية

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