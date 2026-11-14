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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 25.3 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 25 مليونًا و345 ألفًا و940 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، إضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.

فحوصات قياس ضغط الدم 

وأضاف أن المبادرة تشمل فحوصات قياس ضغط الدم والسكر العشوائي والتراكمي ونسب الدهون ووظائف الكلى ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية، ويحصل المصابون على أدوية شهرية مجانية، بينما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الفحص والإحالة الفورية، بما يحقق تكاملًا بين الرعاية الأولية والمتقدمة.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين وخاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو من لديهم تاريخ عائلي، إلى التوجه لأقرب وحدة رعاية أولية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر يظل أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات وأن صحة المواطنين أولوية قصوى للدولة.

الصحة المبادرة الرئاسية الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي وزارة الصحة والسكان حدة رعاية أولية الشباب فحوصات قياس ضغط الدم الاكتشاف المبكر جلسات توعية

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