خلال خطبة الجمعة.. آخر وصية لإمام مسجد توفي على المنبر في الأقصر

في مشهد ترك حالة من التأثر بين أهالي قرية حاجر كومير بمحافظة الأقصر، رحل الشيخ حمادة عبد الوهاب علي، إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، بعدما وافته المنية وهو على المنبر يؤدي رسالته الدعوية، ليفارق الحياة عقب نطقه بالشهادة.

ولم تتوقف تفاصيل رحيله عند وفاته أثناء أداء الخطبة، إذ كشفت وصيته لأسرته قبل وفاته عن جانب آخر من حياته، حيث أوصى بألا يقام له عزاء عقب رحيله، وهي الوصية التي حرصت أسرته على تنفيذها، والتزمت برغبته دون إقامة سرادق لتلقي العزاء.

وكان خبر وفاة الإمام قد أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، بعدما رحل وهو يؤدي عمله داخل المسجد، في نهاية ارتبطت في أذهان الكثيرين بمكانته كإمام وخطيب قضى وقته في خدمة رسالة الدعوة.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفقيد، معربا عن خالص تعازيه لأسرته وزملائه، وداعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.