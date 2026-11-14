رؤساء أمريكا وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت أ ب عن مسؤول أمريكي: أن رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك.

ولفت إلى أن ترامب يعتزم مناقشة حرب إيران مع الرئيس الصيني وبوتين وسيتجنب الخوض في ملف أوكرانيا.

وقال المسؤول أن ترامب وبوتين والزعيم الصيني يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن لاجتماع الثلاثي بين ترامب وشي وبوتين قد يكون بداية للمحادثات النووية بين القادة الثلاثة، وقد يكون بداية لتنسيق افضل