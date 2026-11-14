هبة طوجي تتألق في ثالث حفلات مهرجان الفسطاط بمصاحبة أسامة الرحباني

تألقت النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي، في ليلة فنية استثنائية احتضنتها حديقة تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، في حفل غنائي مميز ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، بمصاحبة الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، وسط أجواء فنية جمعت بين عراقة الموسيقى العربية وروح الغناء الأوبرالي والطرب الحديث.

حفل هبة طوجي

وشهد الحفل تقديم تجربة موسيقية متميزة جمعت بين قوة الأداء الصوتي لهبة طوجي والرؤية الموسيقية الخاصة لأسامة الرحباني، في أمسية استثنائية استمتع خلالها الحضور بواحد من أبرز العروض الفنية التي شهدتها القاهرة.

مهرجان الفسطاط

ويأتي المهرجان في إطار تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بمنطقة الفسطاط، وإبراز ما تتمتع به من قيمة تاريخية وحضارية، من خلال استضافة كبرى الفعاليات الفنية والغنائية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والموسيقى، ليواصل الفسطاط ترسيخ مكانته كوجهة جديدة للحفلات والمناسبات الفنية الكبرى في مصر.