في ذكرى ميلاده.. الطبلاوي صوت أسر قلوب الملايين وجاب العالم بالقرآن

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر، إذ وُلد في مثل هذا اليوم من عام 1934، ورحل عن عالمنا في 5 مايو 2020، بعدما ترك بصمة بارزة في تاريخ دولة التلاوة المصرية، وأصبح واحدًا من أبرز الأصوات التي ارتبطت بتلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

واستطاع الشيخ الطبلاوي أن يصنع لنفسه مكانة خاصة بين كبار القراء، بفضل قوة صوته وتميز أدائه وطريقته الخاصة في الانتقال بين المقامات، حتى ذاعت شهرته خارج حدود مصر، وأصبح اسمه حاضرًا في المحافل القرآنية والمناسبات الدينية داخل البلاد وخارجها.

من كُتاب القرية إلى مكانة كبار القراء

وُلد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وتنحدر أصول أسرته من محافظتي الشرقية والمنوفية، وبدأت رحلته مع القرآن الكريم في سن مبكرة، بعدما حرص والده على إلحاقه بالكُتاب وهو في الرابعة من عمره، رغبة في تعليمه أصول الدين وحفظ كتاب الله.

وأتم الطبلاوي حفظ القرآن الكريم وتجويده عندما بلغ العاشرة من عمره، لكنه لم يكتفِ بذلك، إذ واصل الذهاب إلى الكُتاب بانتظام لمراجعة ما حفظه، وكان يحرص على مراجعة القرآن مع أقرانه مرة كل شهر، وهو ما ساعده على ترسيخ حفظه وإتقان تلاوته.

ولاحظ شيخ الكُتاب موهبته مبكرًا، فشجعه على القراءة أمام زملائه وفي المناسبات المختلفة، ومع مرور الوقت بدأ صوته يحظى بإعجاب أبناء قريته والقرى المجاورة، حتى أصبح في الثانية عشرة من عمره يحيي العديد من السهرات القرآنية، ودُعي قبل بلوغه الخامسة عشرة للقراءة في مآتم كبار الموظفين والشخصيات والعائلات المعروفة، إلى جانب مشاهير القراء الإذاعيين.

ورغم ارتباطه بكرة القدم وحبه لنادي الترسانة، أكد الشيخ الطبلاوي أنه لم يترك الكُتاب من أجل ممارسة اللعبة، وظل القرآن الكريم حاضرًا في حياته منذ طفولته، حتى أصبح في السادسة عشرة من عمره قارئًا مفضلًا لدى عدد من العائلات الكبرى، مستفيدًا من قوة أدائه وطول نفسه وقدرته على مواصلة التلاوة لأكثر من ساعتين دون إرهاق.

رحلة صعبة إلى الإذاعة وشهرة صنعت مدرسة خاصة

لم تكن رحلة الشيخ الطبلاوي إلى الإذاعة المصرية سهلة، فقد تقدم لاختبارات الالتحاق بها أكثر من تسع مرات، لكن اللجنة كانت ترفضه في كل مرة، بسبب ملاحظات تتعلق بانتقاله بين النغمات وضرورة امتلاكه طبقات موسيقية متنوعة في صوته.

وظل يحاول إثبات قدراته حتى جاءت المحاولة العاشرة، التي نال خلالها إشادة اللجنة بتميز أدائه وقدرته على التنقل بين المقامات الموسيقية أثناء التلاوة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في مسيرته، ويتحول صوته إلى علامة معروفة لدى ملايين المستمعين.

وفي عام 1970، اعتُمد الشيخ الطبلاوي قارئًا بالإذاعة، وسجل عددًا من التلاوات القصيرة التي لاقت إعجابًا واسعًا، كما ساهم برنامج «من إذاعتنا الخارجية» عبر إذاعة صوت العرب في انتشار اسمه وزيادة شعبيته.

وتميز الطبلاوي بأسلوب خاص في قراءة القرآن، جمع بين عذوبة الصوت وقوة الأداء والقدرة على الوصول إلى نهايات الآيات وفقًا لمتطلبات الوقف، وكان حريصًا منذ بداياته على ألا يكون مجرد صورة مكررة من غيره، بل يسعى إلى تكوين شخصية مستقلة في التلاوة.

وقال الشيخ في حديث سابق إن التميز كان هدفًا وضعه أمامه منذ بداية مشواره، وإن النجاح لم يتحقق بين يوم وليلة، وإنما جاء نتيجة الكفاح وبذل الجهد، مشيرًا إلى أنه لم يجعل المال عائقًا أمام تحقيق حلمه، حتى إنه قبل إحياء سهرات في شهر رمضان مقابل ثلاثة جنيهات فقط، وكانت تمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة إليه في ذلك الوقت.

وكان يحرص على الاستماع إلى كبار القراء ومجالستهم، ومن بينهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ علي محمود، والشيخ محمد سلامة، والشيخ الصيفي، والشيخ البهتيمي، والشيخ مصطفى إسماعيل، كما تتلمذ على يد عدد من العلماء والمشايخ، من بينهم الشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ أحمد مرعي، والشيخ رزق خليل حبة.

رحلات دولية ومناصب دينية وتسجيل المصحف مرتين

امتدت شهرة الشيخ الطبلاوي إلى خارج مصر، إذ تلقى دعوات من دول عربية وإسلامية وأوروبية، وسافر إلى أكثر من 80 دولة، ممثلًا لمصر في مناسبات ومؤتمرات عديدة، سواء بدعوات خاصة أو بصفته مبعوثًا من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما شارك في تحكيم مسابقات دولية لحفظ القرآن الكريم.

ومن أبرز محطاته الخارجية زيارته إلى اليونان، حيث تلا القرآن الكريم أمام المسلمين هناك في مناسبة وُصفت بأنها الأولى من نوعها التي يُقرأ فيها القرآن علنًا ومباشرة أمام جمهور المستمعين في البلاد. كما تلقى دعوة من السفارة المصرية في إيطاليا لإحياء أمسية قرآنية في العاصمة روما أمام أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وشملت رحلاته أيضًا الأردن، حيث دُعي لإحياء مأتم الملكة زين الشرف، والدة الملك حسين، داخل قصر رغدان لمدة سبعة أيام، كما زار الهند ضمن وفد مصري برئاسة الدكتور زكريا البري، وزير الأوقاف آنذاك.

وخلال وجوده في الهند، تأخر الوفد المصري عن موعد افتتاح مؤتمر بجامعة الندوة في نيودلهي بسبب ظروف الطيران، فاقترح الوزير أن يتقدم الطبلاوي أعضاء الوفد عند الدخول، نظرًا لشهرته ومكانته لدى الحاضرين. وبالفعل، استقبله رئيس المؤتمر بحفاوة، وأعلن بدء الاحتفال من جديد بعد وصوله، تقديرًا لمكانته وشهرته.

وعلى مستوى تسجيلات القرآن الكريم، أكد الطبلاوي أن الله أكرمه بتسجيل المصحف كاملًا مرتين، إحداهما مجودًا والأخرى مرتلًا، موضحًا أنه سجل القرآن لصالح الكويت والسعودية، كما بلغت مدة التسجيل المجود نحو 75 ساعة، بينما استغرق التسجيل المرتل 33 ساعة، إلى جانب مجموعة كبيرة من التلاوات والحفلات الخارجية التي سجلها خلال سبعينيات القرن الماضي في مساجد كبرى بمصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

استفتاء حول نجاح الأعمال الإذاعية

وشهدت فترة السبعينيات اتساعًا كبيرًا في حضور الطبلاوي على الساحة القرآنية، حتى أُجري استفتاء حول نجاح الأعمال الإذاعية، خاصة الإذاعات الخارجية الدينية، وحصل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على المركز الأول بين قراء الجيل الأول، بينما جاء الطبلاوي في المركز الأول بين القراء الجدد.

وكان الطبلاوي يعتز بمقارنته بالشيخ عبد الباسط، واصفًا إياه بالأسطورة، كما تحدث عن العلاقة الطيبة التي جمعتهما، مؤكدًا أن عبد الباسط كان يرحب به في السهرات المشتركة ويمنحه فرصة القراءة، بل كان يقدمه أحيانًا عليه، تقديرًا لموهبته وثقةً في مكانته.

ومن الذكريات التي رواها الطبلاوي زيارته إلى السعودية برفقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لتسجيل بعض الأسطوانات، ولقائهما بالملك خالد، الذي تحدث عن مكانة المصحف المطبوع في إسطنبول وجمال أصوات القراء المصريين.

وبفضل مسيرته الطويلة ومكانته في مجال تلاوة القرآن الكريم، تولى الشيخ محمد محمود الطبلاوي عددًا من المسؤوليات، من بينها منصب شيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوية لجنة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إلى جانب عمله مستشارًا دينيًا بالوزارة.

وهكذا ظل اسم الشيخ الطبلاوي حاضرًا في ذاكرة محبي القرآن الكريم، باعتباره واحدًا من الأصوات التي صنعت لنفسها مدرسة مميزة، وجمعت بين الموهبة والاجتهاد والانتشار الواسع، تاركًا تسجيلات قرآنية ما زالت تحظى باهتمام المستمعين في مصر ومختلف أنحاء العالم.