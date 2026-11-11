في ذكرى وفاة الشعشاعي.. حكاية «عمدة التلاوة» الذي صدح بالقرآن في الحرمين وترك 400 تسجيل خالد

تحل اليوم الأربعاء 11 نوفمبر ذكرى رحيل القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، أحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية، الذي استطاع بصوته العذب وأدائه المفعم بالخشوع أن يحجز لنفسه مكانة استثنائية بين كبار قراء القرآن الكريم، حتى استحق لقب «عمدة فن التلاوة»، وبقيت تسجيلاته شاهدًا على مدرسة قرآنية أصيلة امتد تأثيرها إلى أنحاء العالم الإسلامي.

لم تكن رحلة الشعشاعي مجرد مسيرة قارئ أتقن أحكام التجويد وأصول القراءة، بل كانت حكاية رجل وهب حياته لخدمة كتاب الله، وتنقل بصوته بين المساجد الكبرى والمحافل الدينية، تاركًا وراءه تراثًا صوتيًا لا يزال حاضرًا في وجدان محبي القرآن الكريم.

النشأة وحفظ القرآن في سن مبكرة

وُلد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 21 مارس عام 1890 بقرية شعشاع التابعة لمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة ارتبطت بالقرآن الكريم، إذ تولى والده الشيخ محمود الشعشاعي تعليمه وتحفيظه كتاب الله، حتى أتم حفظه عام 1900، وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره.

وبعد إتمام حفظ القرآن، اتجه إلى طلب العلم والتعمق في علوم التلاوة، فسافر إلى طنطا والتحق بالمسجد الأحمدي، حيث درس التجويد وتعلم أصول المد بالطريقة التقليدية، قبل أن ينتقل إلى القاهرة لاستكمال مسيرته العلمية والدينية.

وفي عام 1914، التحق الشعشاعي بالأزهر الشريف، ودرس علم القراءات على أيدي عدد من العلماء، من بينهم الشيخ بيومي والشيخ علي سبيع. واتخذ من حي الدرب الأحمر مقرًا لإقامته، وهناك بدأت ملامح شهرته في الظهور، وسط وجود نخبة من كبار المقرئين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ التلاوة المصرية، مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ أحمد ندا.

ليلة مولد الإمام الحسين نقطة التحول في مسيرته

جاءت الانطلاقة الأبرز لشهرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي خلال الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين، حين شارك في التلاوة إلى جوار كبار القراء، فلفت الأنظار بقوة صوته وعذوبته، إلى جانب قدرته على الجمع بين إتقان الأحكام والتعبير عن معاني الآيات بخشوع وتأثير.

ومنذ تلك الليلة، بدأ اسمه يلمع بين كبار أعلام التلاوة، واتسعت دائرة جمهوره داخل مصر وخارجها، ليصبح واحدًا من الأصوات التي ارتبطت في أذهان المستمعين بالهيبة والوقار والإحساس العميق بكلمات القرآن الكريم.

وتميز الشعشاعي بأسلوب خاص جعله مختلفًا في أدائه، إذ لم يكن يعتمد على قوة الصوت وحدها، وإنما جمع بين إحكام القراءة والتفاعل مع الآيات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانته بين رموز مدرسة التلاوة المصرية.

من التواشيح الدينية إلى التفرغ لتلاوة القرآن

شهدت البدايات الفنية للشيخ الشعشاعي اهتمامًا بالتواشيح الدينية، حيث أسس فرقة خاصة لهذا اللون من الإنشاد، وضمت بطانته الشيخ زكريا أحمد، الذي عُرف لاحقًا بمكانته البارزة في عالم الموسيقى والتلحين.

لكن عام 1930 شهد تحولًا مهمًا في مسيرته، بعدما تعرض لمرض في حنجرته، فقرر التوقف عن أداء التواشيح والتفرغ بصورة كاملة لتلاوة القرآن الكريم، وهو القرار الذي أنهى مرحلة من حياته الفنية وفتح الباب أمام اتساع حضوره بوصفه أحد كبار القراء.

ورغم ابتعاده عن هذا المجال، لم يتخلَّ الشعشاعي عن رفاقه الذين عملوا معه، بل ظل وفيًا لهم، وخصص رواتب شهرية لهم استمرت حتى وفاتهم، في موقف يعكس جانبًا من شخصيته الإنسانية وحرصه على الوفاء لمن شاركوه بداياته.

الإذاعة المصرية توثق صوته للأجيال

في عام 1934، انضم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إلى الإذاعة المصرية، بعدما كان قد رفض في البداية القراءة عبر الميكروفون، اعتقادًا منه أن ذلك غير جائز شرعًا، قبل أن تصدر فتوى تجيز التلاوة من خلال الإذاعة.

وبعد حسم هذا الأمر، أصبح الشعشاعي ثاني قارئ ينضم إلى الإذاعة المصرية بعد الشيخ محمد رفعت، وكان يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 500 جنيه مصري، في وقت كانت فيه الإذاعة تمثل نافذة مهمة لوصول أصوات القراء إلى جمهور واسع داخل البلاد وخارجها.

وسجل الشعشاعي للإذاعة أكثر من 400 تلاوة قرآنية، تحولت إلى رصيد صوتي ثمين حافظ على حضوره بعد رحيله، وأتاح للأجيال المتعاقبة الاستماع إلى مدرسته في القراءة والتعرف على ملامح الأداء الذي ميّزه عن غيره من القراء.

ولم تقتصر أهمية هذه التسجيلات على توثيق صوته، بل أسهمت في حفظ جانب مهم من تراث التلاوة المصرية، الذي نشأ في مرحلة ازدهار القراء أصحاب المدارس الصوتية المميزة، وأصبح أحد مكونات الهوية الدينية والثقافية في مصر.

قارئ مسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب

امتدت مكانة الشعشاعي إلى المساجد الكبرى في القاهرة، إذ عُين قارئًا لمسجد السيدة نفيسة، ثم انتقل عام 1939 إلى مسجد السيدة زينب، ليواصل أداء رسالته في خدمة القرآن الكريم داخل واحد من أبرز المساجد التي ارتبطت بالمناسبات الدينية والاجتماعية في مصر.

وكانت هذه المكانة انعكاسًا لما حققه من شهرة وثقة لدى جمهوره، إذ جمع بين العلم بأصول القراءة والقدرة على التأثير في المستمعين، وأصبح صوته حاضرًا في المناسبات الدينية الكبرى التي يشارك فيها كبار القراء.

الشعشاعي أول من تلا القرآن بمكبرات الصوت في الحرمين

تجاوزت شهرة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي حدود مصر، لتصل إلى عدد من البلدان العربية والإسلامية، وكانت له محطات بارزة في مسيرته خارج الوطن، من بينها تلاوة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك في وقفة عرفات، اعتبارًا من عام 1948.

ومثلت هذه الخطوة محطة مهمة في تاريخ حضوره الديني، إذ ارتبط اسمه بالتلاوة في أقدس البقاع الإسلامية، وأصبح صوته جزءًا من مشهد ديني جمع المسلمين في مناسبات كبرى، بما يعكس المكانة التي وصل إليها بين قراء عصره.

كما زار العراق عام 1954، ثم عاد إليها في عامي 1958 و1961، وشارك في التلاوة خلال عدد من المحافل الإسلامية الكبرى، ليواصل نشر مدرسته القرآنية خارج مصر، ويؤكد الحضور الواسع الذي حققه القارئ المصري في العالم العربي.

أوسمة تقديرًا لمسيرته في خدمة القرآن

حظي الشيخ الشعشاعي بالتقدير الرسمي لما قدمه من عطاء في مجال تلاوة القرآن الكريم، ونال عددًا من الأوسمة من وزارة الأوقاف تقديرًا لدوره ومكانته بين كبار القراء.

وفي عام 1990، مُنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لإسهاماته في مجال التلاوة، وما تركه من أثر في الحياة الدينية والثقافية المصرية.

ولم تكن هذه التكريمات منفصلة عن مسيرة طويلة قضاها في خدمة القرآن الكريم، بل جاءت تعبيرًا عن قيمة مدرسة قرآنية استطاعت أن تحافظ على حضورها، وأن تنتقل من جيل إلى آخر عبر التسجيلات الإذاعية والمحافل الدينية.

علاقات إنسانية واسعة وحضور في المناسبات الوطنية

إلى جانب مكانته الدينية، عُرف الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بشخصيته الودودة وتواضعه، وتمتع بعلاقات طيبة مع شخصيات من الأوساط الدينية والفنية، من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، في صورة عكست تداخل الحياة الثقافية والفنية مع حضور كبار القراء في المجتمع المصري.

كما شارك في إحياء مآتم عدد من الشخصيات السياسية والوطنية البارزة، من بينهم سعد زغلول وعدلي يكن ومحمد محمود باشا، وهو ما ربط اسمه بمناسبات مهمة في تاريخ مصر، وجعل تلاوته حاضرة في لحظات اجتماعية ووطنية ذات مكانة خاصة.

وقد عكست هذه العلاقات اتساع دائرة حضوره، فلم يكن الشعشاعي مجرد قارئ يؤدي رسالته داخل المسجد، بل كان شخصية معروفة في المجتمع، تجمع بين الالتزام الديني والتواصل الإنساني والثقافي.

رحيل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وبقاء صوته

بعد رحلة طويلة قضاها في تلاوة القرآن الكريم، رحل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 11 نوفمبر عام 1962، عن عمر ناهز 72 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا من التسجيلات التي حافظت على صوته وأدائه، وظلت مصدر إلهام لمحبي التلاوة والمهتمين بتاريخ القراء المصريين.

وواصل ابنه، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، السير على خطى والده، حاملًا رسالة تلاوة كتاب الله، في امتداد عائلي لمسيرة ارتبطت بالقرآن الكريم وخدمته.

وبعد مرور سنوات طويلة على رحيله، لا يزال اسم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي حاضرًا بين أبرز رموز دولة التلاوة المصرية، بفضل صوته الذي جمع بين العذوبة والخشوع والإتقان، وتسجيلاته التي لم تفقد مكانتها لدى المستمعين.

لقد ترك الشعشاعي بصمة تتجاوز حدود زمنه، فلم يكن مجرد صوت إذاعي أو قارئ في مسجد كبير، بل كان صاحب مدرسة قرآنية مميزة، أسهمت في ترسيخ مكانة التلاوة المصرية، وظلت تلاواته شاهدًا على إخلاصه لرسالة القرآن الكريم، وعلى قدرة الصوت الصادق على البقاء حيًا في وجدان الناس مهما تعاقبت الأجيال.



