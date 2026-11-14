حسن شحاتة: مسئولو اتحاد الكرة حاولوا إقالتي والتعاقد مع مانويل جوزيه لكنه رفض

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن واقعة جمعته بمسؤولي اتحاد الكرة خلال فترة توليه القيادة الفنية للفراعنة، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الاستعانة بالبرتغالي مانويل جوزيه بدلًا منه.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية، إن مسؤولي اتحاد الكرة توجهوا إلى مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وسألوه عن رأيه فيه، في محاولة لمعرفة موقفه من تولي تدريب منتخب مصر خلفًا له.

وأضاف شحاتة أن مسؤولي الاتحاد كانوا يرغبون في رحيله والتعاقد مع جوزيه بدلًا منه، إلا أن المدرب البرتغالي رفض الفكرة، مؤكدًا لهم أن المنتخب يمتلك مدربًا جيدًا للغاية.

وتابع أن موقف مانويل جوزيه يعكس تقديره له ولما يقدمه مع منتخب مصر، في الوقت الذي كانت فيه هناك محاولات داخل اتحاد الكرة للاستغناء عن خدماته.