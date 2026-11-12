مصدر باتحاد الكرة: 4 خيارات مرشحة لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز| خاص

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود 4 خيارات مطروحة أمام اللجنة لاختيار طاقم التحكيم الأجنبي المكلف بإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن قائمة المرشحين تضم الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، والحكم الروماني ستيفان كوفاكس، إلى جانب دراسة الاستعانة بطاقم تحكيم من البرتغال أو طاقم آخر من أمريكا الجنوبية.

مفاضلة لاختيار طاقم التحكيم

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام تدرس الخيارات المتاحة لاختيار الطاقم الأنسب لإدارة المواجهة، في ظل أهمية المباراة وحساسيتها، ورغبة اللجنة في الاستعانة بحكام يمتلكون خبرات كبيرة في إدارة المباريات الكبرى.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم هوية الطاقم الذي سيتولى إدارة اللقاء، بعد الانتهاء من المفاضلة بين الأسماء والخيارات المطروحة.