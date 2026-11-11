هل يدير حكم نهائي المونديال قمة الأهلي وبيراميدز؟.. اتحاد يفاضل بين 5 أسماء عالمية

تتجه الأنظار مبكراً داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز ليس فقط باعتبارها واحدة من أهم مواجهات الموسم في الدوري الممتاز وإنما بسبب الحسابات التحكيمية التي تحيط بالمباراة في ظل رغبة لجنة الحكام في الاستعانة بطاقم أجنبي من الصف الأول يمتلك الخبرات اللازمة لإدارة مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة على اللقب.

واستقرت لجنة الحكام على التحرك مبكراً للتفاوض مع عدد من أبرز الأسماء التحكيمية على الساحة الدولية بهدف ضمان وجود حكم يمتلك سجلاً قوياً في إدارة المباريات الكبرى خاصة أن المواجهة تجمع بين فريقين ينافسان بقوة على صدارة جدول الترتيب في توقيت حساس من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري في مواجهة تتجاوز أهميتها حدود الحصول على ثلاث نقاط بعدما أصبحت بمثابة اختبار مباشر لطموحات الفريقين في المنافسة على لقب الدوري المصري وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى التعامل مع ملف التحكيم باعتباره أحد الملفات الرئيسية التي يجب حسمها قبل موعد المباراة بوقت كافٍ.

مارشينياك وكوفاكس.. صراع أوروبي على إدارة قمة الأهلي وبيراميدز

وضعت لجنة الحكام اسمين من أبرز حكام القارة الأوروبية على رأس قائمة المرشحين لإدارة المباراة يتقدمهما البولندي سيمون مارشينياك إلى جانب الروماني إستيفان كوفاكس في إطار البحث عن اسم تحكيمي قادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية المصاحبة لمثل هذه المواجهات.

ويأتي مارشينياك في مقدمة الترشيحات بفضل خبراته الكبيرة على المستوى الدولي بعدما أصبح أحد أشهر الحكام في العالم خلال السنوات الأخيرة وارتبط اسمه بإدارة أبرز المباريات والبطولات وعلى رأسها نهائي كأس العالم 2022 في قطر الذي جمع بين الأرجنتين وفرنسا وشهد واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ البطولة.

ولا يمثل ترشيح الحكم البولندي اختياراً جديداً على مواجهات الأهلي وبيراميدز إذ سبق له إدارة مباراة جمعت الفريقين خلال موسم 2022-2023 وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل وهو ما يمنحه معرفة سابقة بأجواء المواجهة وطبيعة المنافسة بين الطرفين.

وفي المقابل يحضر الروماني إستيفان كوفاكس بقوة ضمن الحسابات باعتباره أحد أبرز حكام النخبة في أوروبا بعدما نجح في فرض اسمه على الساحة الدولية من خلال إدارة العديد من المواجهات الكبرى في دوري أبطال أوروبا والبطولات القارية.

وتستند فرص كوفاكس إلى خبراته المتراكمة في المباريات ذات الطابع الجماهيري والتنافسي المرتفع فضلاً عن ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قدراته وهو ما يظهر من خلال إسناد مواجهات مهمة إليه على مستوى المنتخبات والأندية.

البرتغال تدخل الحسابات.. خطة بديلة لتأمين حكم من الصف الأول

ولا ترغب لجنة الحكام في ربط مصير اختيار الطاقم الأجنبي باسم واحد أو اثنين فقط لذلك وضعت سيناريوهات بديلة تحسباً لعدم نجاح المفاوضات مع مارشينياك أو كوفاكس سواء بسبب ارتباطات الحكام بمباريات أوروبية أو صعوبة التنسيق بشأن موعد وصولهم إلى القاهرة.

وتتجه الخطة البديلة نحو البحث عن أحد حكام الصفوة في البرتغال في محاولة للحفاظ على المستوى الفني المطلوب للطاقم الذي سيدير المباراة وعدم اللجوء إلى اختيارات أقل من الطموحات الموضوعة للقمة.

ويعكس هذا التحرك رغبة اتحاد الكرة في حسم الملف مبكراً وتجنب الدخول في سباق مع الوقت خلال الأيام الأخيرة قبل المباراة خاصة أن التعاقد مع حكام النخبة يتطلب تنسيقاً مسبقاً مع الاتحادات والجهات المسؤولة عن تعيينهم إلى جانب الاتفاق على التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالمهمة.

سامبايو وفالينزويلا.. أمريكا الجنوبية على قائمة الطوارئ

وفي إطار توسيع دائرة الاختيارات وضعت لجنة الحكام عدداً من الأسماء البارزة في أمريكا الجنوبية ضمن البدائل المطروحة حال تعثر الوصول إلى اتفاق مع الحكام الأوروبيين.

ويأتي البرازيلي ويلتون سامبايو ضمن أبرز هذه الخيارات بعدما اكتسب خبرات دولية كبيرة وسبق له إدارة مباريات مهمة على مستوى كأس العالم من بينها المباراة الافتتاحية في النسخة التي شارك في إدارتها.

كما تضم القائمة الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي يمتلك بدوره خبرة في إدارة المواجهات الكبرى وسبق له الظهور في نهائيات كأس العالم من بينها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال 2026.

ويمثل وجود هذه الأسماء اتجاهاً واضحاً من لجنة الحكام نحو تنويع الخيارات الجغرافية وعدم قصر البحث على المدرسة الأوروبية فقط مع الحفاظ على معيار الخبرة الدولية والقدرة على إدارة المباريات ذات الحساسية الجماهيرية الكبيرة.

صراع الصدارة يرفع درجة الاستعداد قبل القمة

وتكتسب التحركات التحكيمية أهمية إضافية بالنظر إلى موقف الفريقين في جدول الدوري المصري قبل المواجهة المرتقبة حيث يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة متقدماً بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويعني ذلك أن المواجهة تمثل فرصة مهمة أمام الأهلي لتقليص الفارق مع المتصدر وإعادة ترتيب أوراق المنافسة على القمة بينما يسعى بيراميدز إلى استغلال تفوقه الحالي وتوسيع الفارق من أجل تعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

كما تأتي المباراة عقب فترة التوقف الدولي وهو ما يزيد من أهمية الاستعداد الفني والبدني للفريقين في ظل عودة اللاعبين الدوليين قبل الدخول في واحدة من أهم محطات الموسم.