"بيتكوين" تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر وسط تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار عملة "بيتكوين" إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، بعد صدور بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن مستقبل التنظيمات الأمريكية لقطاع العملات المشفرة.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 1.2% إلى 73 ألفا و935 دولارا، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وامتدت موجة التراجع إلى معظم العملات المشفرة الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض بيتكوين وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

وانخفضت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.4% إلى 2066.29 دولار، كما تراجع سعر عملة "إكس آر بي" بنسبة 3.8%.

وهبطت عملتا "سولانا" و"كاردانو" بنسبة 3.5% و2.3% على التوالي، فيما انخفضت عملة "بي إن بي" بنسبة 1.4%.

وفي سوق العملات الميمية، تراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 2.8%، بينما ارتفعت عملة "$TRUMP" بنسبة 0.4%.

وجاء تراجع العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، فضلا عن استمرار خروج التدفقات الاستثمارية من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة والمدعومة بالتداول الفوري خلال الأسبوع الجاري، ما زاد الضغوط على الأسعار.

وتعززت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من تقديرات المحللين، إلى جانب تصريحات متشددة لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي دعوا إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع الأسعار.

وتشير تقديرات الأسواق، وفقا لأداة "سي إم إي فيد ووتش"، إلى وصول احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 89%، مع بقاء احتمالات الزيادة الأكبر، البالغة 50 نقطة أساس، محدودة.

وأظهرت تقديرات الأداة تراجع رهانات المستثمرين على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، في تحول يعكس تنامي المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة ضغوطا على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة، إذ تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيها مقارنة بالأدوات المالية ذات العائد، الأمر الذي قد يحد من جاذبيتها أمام المستثمرين.

وأظهرت تحركات بيتكوين التاريخية أداء ضعيفا خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة، كما حدث في دورة التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2022 و2023، عندما تعرضت الأصول عالية المخاطر لضغوط مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع السيولة.

وزادت توقعات رفع الفائدة من الضغوط على بيتكوين، التي كانت تتكبد خسائر منذ الأسبوع الماضي، عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونجرس الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي.

وتخشى الأسواق أن يدفع الديمقراطيون نحو تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة، في ضوء توجهاتهم السابقة لدعم قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز إدارة المخاطر في هذا القطاع.