الدولار و الريال واليورو.. أسعار العملات اليوم الأربعاء في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تحركات جديدة داخل البنوك المصرية، وسط متابعة المواطنين لحركة أسعار الصرف، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وسجلت أسعار العملات مستويات متفاوتة بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري:

53.25 جنيه للشراء.

53.39 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك المصرية، سجل الدولار:

سعر الدولار البنك الأهلي المصري: 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 53.23 جنيه للشراء، و53.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي:

14.19 جنيه للشراء.

14.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو:

14.12 جنيه للشراء.

14.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى:

14.50 جنيه للشراء.

14.54 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو:

14.49 جنيه للشراء.

14.53 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

وبحسب الأسعار الرسمية المنشورة، سجلت العملات الأخرى:

سعر اليورو الأوروبي: 59.73 جنيه للشراء، و59.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 71.48 جنيه للشراء، و71.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.12 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك مصر





بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.12 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB





الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 14.17 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي





بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.19 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي





سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 14.11 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك البركة



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 14.15 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.