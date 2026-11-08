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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يجهز خطة الأهلي لموقعة بيراميدز في الدوري

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن ملامح البرنامج الذي وضعه المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال فترة التوقف الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

 عموتة يجهز خطة الأهلي لموقعة بيراميدز في الدوري 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن فريق الأهلي سوف يستأنف تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، ليبدأ الفريق تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن عموتة استقر على تخصيص برنامج بدني مكثف للاعبين، يتضمن خوض التدريبات على فترتين خلال فترة التوقف، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والوصول بجميع عناصر الفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل استئناف المنافسات.

وأضاف أن المدير الفني يضع اهتمامًا خاصًا باللاعبين الذين لا يشاركون بصفة منتظمة في المباريات، حيث يستهدف رفع جاهزيتهم البدنية والفنية وتقليص الفوارق بينهم وبين العناصر الأساسية، حتى يكونوا قادرين على المشاركة وتقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عموتة لم يطلب حتى الآن خوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف، مفضلًا التركيز على تنفيذ البرنامج البدني والتدريبي المحدد، وتجهيز جميع اللاعبين بالشكل المطلوب قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من البرنامج الحالي هو تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين ومنح الجهاز الفني خيارات متعددة، خاصة قبل مواجهة بيراميدز، التي يسعى الأهلي لدخولها بأفضل حالة بدنية وفنية ممكنة.

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