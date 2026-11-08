دبلوماسية مصرية تحصد المركز الأول في التميز العلمي لعام 2026.. وزير الخارجية يهنئ هاجر عبد اللطيف

يتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بخالص التهنئة إلى السكرتير الثالث هاجر محمود عبد اللطيف، عضو قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة فوز رسالتها للدكتوراه بعنوان «المسئولية الدولية الجنائية للكيانات المسلحة من غير الدول»، والتي حصلت بموجبها على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بالمركز الأول في مسابقة التميز العلمي لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة لعام ٢٠٢٦، المخصصة لأفضل رسائل الدكتوراه المقدمة إلى الجامعات المصرية في مجالي القانون الدولي العام والتنظيم الدولي خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.

ويعكس هذا التقدير العلمي تميز الكوادر الدبلوماسية المصرية وقدرتها على الجمع بين الممارسة الدبلوماسية والبحث الأكاديمي المتخصص، والإسهام في دراسة القضايا القانونية والسياسية التي تطرحها التطورات الدولية الراهنة.

وتولي الوزارة اهتمامًا بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وتثمن إسهام البحث العلمي في تناول التحديات المرتبطة بتطبيق قواعده وسبل المساءلة عن انتهاكاته، وهي موضوعات تتصل بالمجال البحثي للرسالة.

ويؤكد وزير الخارجية حرص الوزارة على دعم التميز العلمي والبحثي بين أعضائها، وتشجيعهم على مواصلة تطوير معارفهم وقدراتهم، بما يثري العمل الدبلوماسي المصري، متمنيًا للسكرتير الثالث د. هاجر عبد اللطيف دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح في مسيرتها العلمية والمهنية.