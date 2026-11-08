وزير خارجية قبرص يؤكد تضامن بلاده مع بولندا عقب هجوم كراكوف

أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم /الأحد/، تضامن بلاده مع بولندا وشعبها، مقدمًا تعازيه لأسر ضحايا هجوم كراكوف، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وعبر وزير الخارجية القبرصي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، عن حزنه العميق إزاء حادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع في مدينة كراكوف جنوب بولندا أمس /السبت/.

وقتل مسلح بولندي، يُرجح أنه متأثر بأيديولوجية اليمين المتطرف، ستة أشخاص على الأقل في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف الجنوبية، كما أصيب نحو اثني عشر آخرين جراء الهجوم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله أمس السبت، فيما عُثر على ثلاث جثث في منزله.