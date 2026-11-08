وزير الصحة: المنظومة الصحية تضم 1800 مستشفى و5400 وحدة رعاية أساسية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنظومة الصحية في مصر تضم نحو 1800 مستشفى و5400 وحدة للرعاية الصحية الأساسية، بما يعكس حجم المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تطوير منظومة التعليم والتدريب

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن التوسع في البنية التحتية الصحية يتطلب زيادة موازية في أعداد الكوادر الطبية المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب لمواكبة الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي.

وأشار إلى أهمية التكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع والمجلس الصحي المصري، لإعداد الأطباء وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم المهنية، بما يضمن الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمؤسسية المتاحة.