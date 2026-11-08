قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
المسلماني: تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع المالية على مدار الساعة
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يستنهض ضمير العالم لنجدة نازحي غزة وأطفالها من قسوة الشتاء وغرق الخيام

غزة
غزة
محمد شحتة

تابع الأزهر الشريف بألمٍ بالغٍ وأسى شديدٍ المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يُكابدها أهالي قطاع غزة والنازحون في المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل المنخفضات الجوية القاسية وهطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت آلاف الخيام المهترئة، وحاصرت الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وسط البرد القارس دون مأوى يحميهم، أو وقودٍ ووسائل تدفئةٍ تقيهم وطأة الشتاء؛ مما يُضاعف معاناتهم اليومية تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ بقاء مئات الآلاف من المدنيين العُزَّل والأطفال الرُّضَّع في مهبِّ موجات الصقيع وغرق الخيام، وحرمانهم من مقومات الإيواء الأساسية، أمرٌ يستوجب صحوةً عالميةً عاجلةً، ويقظةً في الضمير الإنساني وحكومات العالم ومؤسساته وشعوبه الحرة تجاه مأساة أهل غزة وواجب مساعدتهم، وحتى لا تتحول هذه المشاهد المفجعة إلى مجرد أخبار دون حراكٍ فاعلٍ ينتصر للإنسانية ويحفظ كرامتها وحق أبنائها في الحياة.

ووجه الأزهر الشريف نداءً عاجلًا إلى الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية، والدول العربية والإسلامية وشعوبها، للمسارعة إلى كسر قيود الحصار وتسيير جسور إمدادٍ عاجلةٍ؛ تتضمن إدخال الخيام المقاومة للأمطار، ومستلزمات الشتاء والتدفئة والغذاء والدواء دون عوائق؛ صونًا للأرواح البريئة، وقيامًا بالواجب الإنساني والديني الذي لا يقبل الإرجاء أو التخاذل.

غزة الأزهر شيخ الأزهر الأمطار معاناة أهل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

الزهايمر

اكتشاف جديد.. لقاح شهير يحمى من الزهايمر

البكتيريا

عشب طبيعي قادر على قتل البكتيريا ومنع الأمراض.. اكتشفه

مريم الخشت

مريم الخشت تفتح ملف البشرة المثالية.. هل تخجل المرأة من عيوب بشرتها؟

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد