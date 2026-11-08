الأزهر يستنهض ضمير العالم لنجدة نازحي غزة وأطفالها من قسوة الشتاء وغرق الخيام

تابع الأزهر الشريف بألمٍ بالغٍ وأسى شديدٍ المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يُكابدها أهالي قطاع غزة والنازحون في المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل المنخفضات الجوية القاسية وهطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت آلاف الخيام المهترئة، وحاصرت الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وسط البرد القارس دون مأوى يحميهم، أو وقودٍ ووسائل تدفئةٍ تقيهم وطأة الشتاء؛ مما يُضاعف معاناتهم اليومية تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.

وأكد الأزهر الشريف أنَّ بقاء مئات الآلاف من المدنيين العُزَّل والأطفال الرُّضَّع في مهبِّ موجات الصقيع وغرق الخيام، وحرمانهم من مقومات الإيواء الأساسية، أمرٌ يستوجب صحوةً عالميةً عاجلةً، ويقظةً في الضمير الإنساني وحكومات العالم ومؤسساته وشعوبه الحرة تجاه مأساة أهل غزة وواجب مساعدتهم، وحتى لا تتحول هذه المشاهد المفجعة إلى مجرد أخبار دون حراكٍ فاعلٍ ينتصر للإنسانية ويحفظ كرامتها وحق أبنائها في الحياة.

ووجه الأزهر الشريف نداءً عاجلًا إلى الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية، والدول العربية والإسلامية وشعوبها، للمسارعة إلى كسر قيود الحصار وتسيير جسور إمدادٍ عاجلةٍ؛ تتضمن إدخال الخيام المقاومة للأمطار، ومستلزمات الشتاء والتدفئة والغذاء والدواء دون عوائق؛ صونًا للأرواح البريئة، وقيامًا بالواجب الإنساني والديني الذي لا يقبل الإرجاء أو التخاذل.