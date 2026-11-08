تعيين النائب أحمد خالد ممدوح أمينًا عامًا لحزب المؤتمر

أصدر حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، قرارًا بتعيين النائب أحمد خالد ممدوح أمينًا عامًا للحزب، على أن يباشر مهام عمله واختصاصاته اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير هيكله التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء الحزبي واتاحة الفرصة امام الكفاءات والكوادر الشابه للمشاركة الفاعلة في إدارة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي في إطار توجه الحزب نحو تطوير منظومة العمل التنظيمي، وتعزيز التنسيق بين الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، وتفعيل دور اللجان النوعية، بما يسهم في دعم الحضور السياسي والجماهيري للحزب، وتعزيز قدرته على التفاعل مع القضايا التي تهم المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار تمكين جيل جديد من القيادات الشابه داخل حزب المؤتمر مع الاستفادة من خبرات القيادات الحالية

ومن جانبه، أعرب النائب أحمد خالد ممدوح، الأمين العام لحزب المؤتمر، عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، مؤكدًا أن توليه مسؤولية الأمانة العامة يمثل تكليفًا يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل على تطوير الأداء التنظيمي والمؤسسي للحزب.

وأكد ممدوح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التواصل والتنسيق مع مختلف الأمانات بالمحافظات، واللجان النوعية، والعمل على إعداد كوادر حزبية مؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، إلى جانب تعزيز التواجد الميداني للحزب في المحافظات، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين.