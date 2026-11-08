البرلمان العربي يدين محاولات استهداف أرامكو والرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية

أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات المحاولات الإرهابية الآثمة والمتكررة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية، وآخرها ما ورد في تصريح المتحدث باسم قوات التحالف، الصادر اليوم "الأحد"، بشأن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض، وثلاثة صواريخ استهدفت الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية، فضلًا عما أعلنته وزارة الطاقة السعودية بشأن محاولة استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو بمدينة الرياض.

وأكد البرلمان العربي، أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية لا يمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وأمنها فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، فضلًا عن كونه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بمسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ موقف دولي حازم إزاء هذه الاعتداءات السافرة، بما يضمن عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

في الوقت ذاته، أشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات المملكة العربية السعودية وقوات التحالف، وما أظهرته من جاهزية عالية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباط تلك المحاولات الإرهابية، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تثنيها عن مواصلة دورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة.