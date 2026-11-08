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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد مهمة لصحتك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات يوميًا صباحًا؟

التمر
التمر

يحرص كثيرون على تناول 3 حبات تمر في الصباح، باعتبارها وجبة خفيفة تمنح الجسم الطاقة وتساعده على بدء اليوم بنشاط، لكن هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند المواظبة على هذه العادة يوميًا؟

يحتوي التمر على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب المركبات المضادة للأكسدة، ما يجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي عند تناوله بكميات معتدلة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات صباحًا؟

1- تحسين عملية الهضم

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في التمر على دعم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما تساهم في تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء.

2- منح الجسم الطاقة في بداية اليوم

يحتوي التمر على سكريات طبيعية، منها الجلوكوز والفركتوز، التي تمد الجسم بالطاقة، ولذلك يمكن أن يكون اختيارًا مناسبًا لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة خلال الصباح.

3- دعم صحة القلب

يوفر التمر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي يحتاجها الجسم لتنظيم وظائف العضلات والأعصاب والحفاظ على انتظام ضربات القلب وضغط الدم.

4- حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي

يحتوي التمر على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، من بينها البوليفينولات والكاروتينات، التي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

5- المساعدة على الشعور بالشبع

تساعد الألياف الموجودة في التمر على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الإحساس بالامتلاء، وهو ما قد يقلل الرغبة في تناول الحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية.

ماذا يحدث لمستوى السكر عند تناول 3 تمرات يوميًا؟

رغم احتواء التمر على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية، فإن تناوله باعتدال لا يعني بالضرورة حدوث ارتفاع كبير في مستويات السكر لدى جميع الأشخاص.

وفي دراسة علمية منشورة بمجلة Nutrients عام 2020، شملت 100 شخص مصابًا بالسكري من النوع الثاني، تناولت مجموعة منهم 3 تمرات يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، بينما امتنعت المجموعة الأخرى عن تناولها.

وأظهرت النتائج عدم حدوث تغير ملحوظ في السكر التراكمي لدى المجموعة التي تناولت التمر، كما رصد الباحثون انخفاضًا في مستوى الكوليسترول الكلي، مع تحسن بعض مؤشرات الدهون، لكن الباحثين أشاروا إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

هل تناول 3 تمرات صباحًا مناسب للجميع؟

يمكن أن يكون تناول 3 تمرات صباحًا جزءًا من نظام غذائي صحي، لكن يجب الانتباه إلى حجم التمر ونوعه، لأن التمرات الكبيرة تحتوي على سعرات وسكريات أكثر من الأنواع الصغيرة.

أما مرضى السكري، فينبغي لهم مراعاة الكمية ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية، ومتابعة استجابة مستويات السكر، وعدم اعتبار التمر علاجًا للسكري أو بديلًا للأدوية.

المصدر كليفلاند كلينك

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