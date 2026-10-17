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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل ما ترميها.. اكتشف فوائد نواة التمر للبشرة والجسم

نواة التمر
نواة التمر
اسماء محمد

تعد نواة التمر منوالمواد الطبيعية المهملة ولكن في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بها في الأبحاث العلمية بسبب احتوائها على مركبات نباتية ومضادات للأكسدة قد يكون لها دور في دعم صحة الجسم والعناية بالبشرة.

ووفقًا لما ذكره موقع WebMD  تشير الأبحاث الأولية إلى إمكانية الاستفادة من مستخلصات نواة التمر في عدد من المنتجات التجميلية، إلى جانب دراسة خصائصها وتأثيراتها المحتملة في صحة الإنسان.

فوائد نواة التمر للبشرة وتقليل التجاعيد

تشير نتائج بعض الدراسات الأولية إلى أن مستخلص نواة التمر قد يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل التجاعيد، خاصة عند استخدامه ضمن مستحضرات العناية بالجلد.

وأوضحت الأبحاث أن استخدام كريم يحتوي على مستخلص بذور التمر بتركيز 5% حول العينين لمدة تصل إلى 5 أسابيع ارتبط بتحسن في عمق التجاعيد ومظهر البشرة ومرونتها.

ويرتبط هذا التأثير المحتمل باحتواء نواة التمر على مركبات مضادة للأكسدة، التي تساعد في مواجهة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، وهو أحد العوامل التي تسهم في تلف خلايا الجلد وظهور علامات الشيخوخة ومع ذلك فإن هذه النتائج تظل أولية، ولا تعني أن مستخلص نواة التمر يمثل علاجًا مؤكدًا للتجاعيد، إذ يتطلب إثبات فعاليته إجراء مزيد من الدراسات.

مضادات الأكسدة ودورها في حماية الجسم

تحتوي نواة التمر على مجموعة من المركبات النباتية النشطة، من بينها البوليفينولات، التي تحظى باهتمام علمي بسبب خصائصها المضادة للأكسدة.

وتساعد مضادات الأكسدة في مواجهة تأثير الجذور الحرة، التي قد تؤدي زيادتها إلى تلف الخلايا والإسهام في حدوث الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

كما يدرس الباحثون الخصائص المحتملة لهذه المركبات في الحد من العمليات الالتهابية، ومدى إمكانية الاستفادة منها في دعم الصحة العامة.

ورغم هذه المؤشرات، فإن وجود مضادات الأكسدة في نواة التمر لا يعني بالضرورة أن تناولها أو استخدام مستخلصاتها يقي من الأمراض المزمنة، إذ لا تزال هناك حاجة إلى أدلة سريرية أكثر قوة لتحديد فوائدها الصحية الفعلية.

نواة التمر وصحة الجهاز الهضمي

تجذب نواة التمر اهتمام الباحثين أيضًا بسبب احتوائها على الألياف ومركبات نباتية قد يكون لها دور في دعم صحة الجهاز الهضمي.

وتشير الأبحاث التى تناولت مكونات التمر ومشتقاته إلى أن الألياف يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز كفاءة الهضم، كما يدرس الباحثون تأثير بعض المركبات النباتية في البيئة الميكروبية للأمعاء.

وتساعد هذه الخصائص في دعم التوازن البكتيري داخل الجهاز الهضمي، لكن مدى استفادة الإنسان من نواة التمر المطحونة أو مستخلصاتها في هذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

نواة التمر التمر فوائد نواة التمر فوائد نواة التمر للبشرة فوائد نواة التمر للجهاز الهضمي

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