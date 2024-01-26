نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

تعد نواة التمر من العناصر المهملة التى لايعرف الكثير من الأشخاص قيمتها الحقيقية فهى قادرة على علاج مجموعة من الأمراض المزمنة والخطيرة بل وتدخل في صناعة بعض الأدوية .
فيما يلي بعض الاستخدامات المحددة لنواة التمر وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف إنديا :
تفتيت حصى الكلى: تحتوي نواة التمر على حمض الأكساليك، والذي يمكن أن يساعد في تفتيت حصى الكلى.
خفض ضغط الدم: تحتوي نواة التمر على مركبات يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.
تحسين مستويات السكر في الدم: تحتوي نواة التمر على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.
تعزيز صحة القلب: تحتوي نواة التمر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف.
تحسين صحة الشعر: تحتوي نواة التمر على فيتامينات ومعادن يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر.
بشكل عام، تعد نواة التمر منتجًا متعدد الاستخدامات يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية.