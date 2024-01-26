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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

نواة البلح
نواة البلح

تستخدم النساء نواة البلح من أجل تسريع تسوية اللحوم، ولكن ما لا يعرفه الكثير من السيدات، أنه يمكن استخدامها بطرق أخرى متعددة.

نواة البلح مصدر جيد للألياف الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

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ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم عدة استخدامات غير تقليدية لنواة البلح.

الاستهلاك المباشر: يمكن تناول نواة البلح نيئة أو محمصة أو مطحونة، وهي مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

استخدامها في الطهي: يمكن استخدام نواة البلح في الطهي بعدة طرق، مثل إضافتها إلى الشوربة أو السلطات أو العصائر وفي صنع الخبز أو الكعك أو المعجنات.

معجنات بها نواة البلح
معجنات بها نواة البلح

استخدامها في صناعة الأدوية: يمكن استخدام نواة البلح في صناعة الأدوية، مثل الأدوية المستخدمة لعلاج حصى الكلى أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

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غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

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