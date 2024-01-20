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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

علامات فساد الطماطم
علامات فساد الطماطم

تعد الطماطم من الأطعمة المستخدمة بشكل أساسي فى المطبخ المصري حيث أنها تدخل فى إعداد معظم الوصفات الشرقية كما أنها من الخضروات المضافة فى السلطات وعمل بعض الصوصات. 

وتؤثر جودة الطماطم على مذاقها فى الطعام وفى نفس الوقت يكن لها تأثير على صحة الإنسان يظهر عادة بشكل تدريجي لذا من المهم التأكد من سلامتها قبل استخدامها. 

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فيما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها عند التحقق مما إذا كانت الطماطم سيئة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “crateandbasket”:

علامات تظهر عند البائع 

اللون: إذا لم يكن اللون الأحمر الصلب المعتاد أو لاحظت بعض التغير في اللون، فمن الأفضل التخلص من هذه الطماطم.

الشقوق أو بقع العفن أو أي ضرر على سطحها: هذه علامات على تلف الطماطم.

عندما تكون على وشك شراء الطماطم من السوق، تأكد من إمساكها قليلاً، ولكن لا تضغط عليها . إذا غرقت الطماطم عند الإمساك بها، فهذه علامة على الفساد. 

التسرب: هذا يعني أنه يجب استخدامها على الفور، أو التخلص منها.

العفن : هذه علامة أكيدة على أن تاريخ استخدامه قد تجاوز بالفعل ويجب التخلص منه على الفور. 
الرائحة: إذا كانت تنتج رائحة فاسدة أو مريرة أو كريهة، خاصة بالقرب من الجذع، فتخلص من الطماطم على الفور.

طماطم
طماطم

علامات داخل الطماطم 

 بعض الأحيان، لا تكون علامات الطماطم الفاسدة واضحة دائمًا من الخارج، وقد لا تعرفها حتى تأخذها من المتجر إلى المنزل.

بمجرد فتح الطماطم، هذه هي الطريقة التي تعرف بها أنها سيئة:

خذ قطعة من الطماطم المقطعة وتحسس ما حولها . إذا كانت الطماطم تبدو لزجة، فهي ليست آمنة للأكل ويجب عليك التخلص منها.

إذا لاحظت وجود بقع عفن على شرائح الطماطم، أو تغير اللون في بعض المناطق، أو إذا لاحظت وجود رائحة كريهة، فتخلص من الطماطم على الفور. 

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