10 فوائد لتناول عصير الطماطم .. تقوي صحة العين والعظام الأبرز

تناول عصير الطماطم يوفر العديد من الفوائد الصحية. وإليك عشر فوائد لتناول عصير الطماطم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد عصير الطماطم

مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة: يحتوي عصير الطماطم على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهو مركب يعزز صحة الجلد ويحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

دعم صحة القلب: يعتبر الليكوبين الموجود في عصير الطماطم مفيدًا لصحة القلب، حيث يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

تعزيز الصحة العامة للجهاز الهضمي: يحتوي عصير الطماطم على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء، وتساهم في منع الإمساك.

دعم صحة العظام: يحتوي عصير الطماطم على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والفيتامين ك، وهي مكونات مهمة لصحة العظام وتقويتها.

تعزيز صحة البشرة: المضادات الأكسدة الموجودة في عصير الطماطم تساعد في تحسين صحة البشرة وتقليل التجاعيد والعلامات التقدم في العمر.

دعم صحة العيون: يحتوي عصير الطماطم على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر.

خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الليكوبين الموجود في عصير الطماطم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان المعدة.

تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي عصير الطماطم على الفيتامين سي والبيتاكاروتين والفيتامين أ، وهي مكونات تدعم نظام المناعة وتساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

تحسين عملية التمثيل الغذائي: يساعد البوتاسيوم الموجود في عصير الطماطم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السوائل في الجسم.

ترطيب الجسم: يحتوي عصير الطماطمعلى نسبة عالية من الماء، مما يجعله مشروبًا مرطبًا للجسم ويساعد في التحكم في الترطيب العام.

مهمة التذكير: يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي أو تناول المكملات الغذائية، بما في ذلك عصير الطماطم، خاصة إذا كان لديك حالة صحية معينة أو تتناول أدوية معينة.