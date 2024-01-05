عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية وسريعة .. طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

تعتبر  طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية، من وصفات المطبخ المكسيكي الشهيرة، والتي يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن لهذه الوصفة أن تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

مفيدة وشهية.. طريقة عمل شوربة الخرشوف

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل ريزوتو القرع

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الطماطم، وهي من الأكلات المكسيكية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

 

طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

 

مقادير طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية :

3 عود بصل أخضر (القسم الأبيض)

1 كوب عيدان كزبرة بدون الورق

3 حبة فلفل أحمر مشوية ومقشرة

2 علبة طماطم مقطعة

1 فص ثوم

2 حبة أفوكادو

2 حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة موتزاريلا

1 كوب خبز مقلي

 

طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية :

- نقطّع البصل، ونقليه بربع كوب زيت زيتون مع الثوم المهروس.
- يضاف عيدان الكزبرة، الفليفلة الحمراء المشوية والطماطم المقطعة المعلبة، وتغمر المكونات بالماء، ونتركها تنضج ثم نخلطها بالخلاط اليدوي، ويضاف ملح وفلفل حسب الذوق.
- نقطع الأفوكادو مكعبات كبيرة، ونعصر عليها ليمون حامض.
- عند التقديم وفي طبق التقديم، تضاف نصف حبة أفوكادو وتسكبي فوقها شوربة الطماطم مع رشة موتزاريلا والقليل من الخبز المقلي.

الطماطم شوربة الطماطم شوربة الطماطم المكسيكية طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية الأكلات المكسيكية المطبخ المكسيكي وصفات المطبخ المكسيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

موضوعات متعلقة

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. أبرزها تناول الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

3 عادات خطيرة تزيد من إصابة النساء بـ العقم .. احذريها

سهلة وسريعة.. طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم “كباب الحلة”

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل ريزوتو القرع

ترشيحاتنا

ناطحتم عنان السماء ببسالتكم.. شياع السوداني يوجه رسالة إلى الجيش العراقي

بعد سنوات من وفاته.. مارادونا بريء من هذه التهمة

مفاجأة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

بعد وفاة الطيار .. قرار عاجل بشأن حبس محمد رمضان سنة

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

7 أطنان من المساعدات.. إنزال جوي لفرنسا والأردن إلى غزة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

سقارة أرض الكنوز| اكتشاف أثري جديد حديث العالم.. ماذا يحدث بتلك المنطقة؟

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ