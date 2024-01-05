شهية وسريعة .. طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

تعتبر طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية، من وصفات المطبخ المكسيكي الشهيرة، والتي يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن لهذه الوصفة أن تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الطماطم، وهي من الأكلات المكسيكية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية

مقادير طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية :

3 عود بصل أخضر (القسم الأبيض)

1 كوب عيدان كزبرة بدون الورق

3 حبة فلفل أحمر مشوية ومقشرة

2 علبة طماطم مقطعة

1 فص ثوم

2 حبة أفوكادو

2 حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة موتزاريلا

1 كوب خبز مقلي

طريقة عمل شوربة الطماطم المكسيكية :

- نقطّع البصل، ونقليه بربع كوب زيت زيتون مع الثوم المهروس.

- يضاف عيدان الكزبرة، الفليفلة الحمراء المشوية والطماطم المقطعة المعلبة، وتغمر المكونات بالماء، ونتركها تنضج ثم نخلطها بالخلاط اليدوي، ويضاف ملح وفلفل حسب الذوق.

- نقطع الأفوكادو مكعبات كبيرة، ونعصر عليها ليمون حامض.

- عند التقديم وفي طبق التقديم، تضاف نصف حبة أفوكادو وتسكبي فوقها شوربة الطماطم مع رشة موتزاريلا والقليل من الخبز المقلي.