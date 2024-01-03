من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل ريزوتو القرع

تعتبر طريقة عمل ريزوتو القرع اللذيذ، من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها على وجبة الغداء بجانب الأكلات المختلفة، والمفضلة لديكم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ريزوتو القرع، وهي من الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تجضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإلؤكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل ريزوتو القرع

طريقة عمل ريزوتو القرع

مقادير طريقة عمل ريزوتو القرع :

1 كيلو قرع مقطع قطع صغيرة جداً

3 ملاعق زيت زيتون

2 ملعقة زبدة

2 كوب مرق

2 كوب أرز ريزوتو

1 بصلة مقطعة

1 ملعقة جبن بارميزان

طريقة عمل ريزوتو القرع:

_ ندهن القرع بزيت الزيتون ثم ندخله الفرن لمدة نصف ساعة حتى تلين القطع.



_ نقلّي البصل في الزبدة، ثم يضاف الأرز ونقلّب جيداً.



_ يضاف المرق ونترك الخليط على النار لمدة 30 دقيقة على نار هادئة حتى يصبح الريزوتو كريمي.



_ نضرب نصف خليط القرع المشي في الخلاط حتى يصبح بيوريه، ثم نسكبه على الريزوتو.



_ نزين زيزوتو بقطع القرع المشوية، ثم تقدم.