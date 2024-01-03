وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل فطائر الزيتون

تعتبر طريقة عمل فطائر الزيتون والجبنة هي من المعجنات العربية التي تتميز بخطواتها السريعة، والتي يمكن تحضيرها على الفطور وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر الجبنة والزيتون، وهي من وصفات المطبخ العربي، والتب يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل فطائر الزيتون والجبنة

طريقة عمل فطائر الزيتون والجبنة

مقادير فطائر الزيتون والجبنة :

لتحضير العجينة :

كوبين دقيق

صفار بيضة

½1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

ملقة صغيرة نعناع يابس

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة لبن

100 جرام زبدة ذائبة

لعمل الحشوة :

200 جرامجبنة تشيدر وموزاريلا مبروشة

حبة بصل مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيتون مطحون

بيضة

2 ملعقة كبيرة سمسم

طريقة عمل فطائر الزيتون والجبنة :

_ لعمل العجينة: في صحن نضع الطحين، صفار بيضة، البايكينج باودر، النعناع اليابس، الزيت النباتي، اللبن، الزبد، ونقوم بالعجن.

_ لعمل الحشو: في صحن نضع الجبن التشيدر والموزاريلا والبصل، مع الزيتون ونقوم بالخلط.

_ نفرد العجين في صينية، ثم نضع عليه الحشو، ونغطيه بطبقة أخرى من العجين.

_ ندهن الوجه بالبيض، ونرش عليه سمسم.

_ ندخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم نقدم فطائر الزيتون والجبنة.