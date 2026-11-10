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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات من المحاور الرئيسية ومواقف السيارات بالقطاع الجنوبي بمدينة 6 أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

نفذ جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر حملة ميدانية للمرور على المحاور الرئيسية، ومتابعة مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، وبحضور المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة  خالد الصياد، مسؤول الإشغالات بالقطاع الجنوبي.

 وشملت الحملة المرور على موقف التوحيد والنور، حيث تم التأكد من خلوه من الإشغالات وإخلائه بالكامل، إلى جانب المرور على الحي الثالث والحي الرابع ومحور الكفراوي، وعدد من المحاور الرئيسية، للتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على حرم الطريق.

 وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من المضبوطات، شملت عدد (2) فرن ذرة، وعدد (2) طاولة خشبية، وذلك في إطار استمرار جهود الجهاز لإزالة الإشغالات ومنع عودتها، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتم تسليم المضبوطات إلى إدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مع استمرار الحملات الميدانية للتعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات على المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.

جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر الإشغالات القطاع الجنوبي محور الكفراوي

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