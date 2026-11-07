رئيس أكتوبر الجديدة يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين في غرب المطار

صرح المهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأن هناك توجيهات حاسمة لكافة الشركات المنفذة بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ وأدق تفاصيل التشطيبات الداخلية والخارجية.

في ضوء توجيهات وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندا المنشاوي والدكتور وليد عباس نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

واكد أنه لن يتم استلام أي وحدات سكنية لا تطابق المواصفات الفنية القياسية المعمول بها في وزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية الموسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية ومشروعات البنية التحتية وتنسيق الموقع العام بمنطقة غرب المطار، والتي رافقه خلالها مسؤولو الجهاز والمشروعات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية بالمدينة.

100 ألف وحدة سكنية

وأوضح رئيس الجهاز أن منطقة غرب المطار تشهد ملحمة عمل كبرى تتضمن تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الجولة شملت تفقد عينات التشطيب بعدد من العمارات، بالإضافة إلى متابعة مشروعات "الإسكان الأخضر" الصديق للبيئة، والتي يتم تنفيذها وفقاً لمعايير استدامة عالمية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وشدد المهندس أحمد حلمي علي، خلال تفقد مواقع العمل، على الشركات المنفذة وأشغال الميكانيكا والكهرباء واللاندسكيب، بضرورة تكثيف العمالة ورفع معدلات الإنجاز والعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروعات في المواعيد المقررة، مع التنبيه على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق، شبكات الري، والزراعة حول العمارات لخلق مظهر حضاري متكامل بالتزامن مع عمليات تسليم الوحدات للمواطنين.

وفي ختام جولاتـه، أكد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة أن خطة الجهاز ترتكز على تذليل كافة العقبات وتوفير الدعم الكامل للشركات الجادة، وفى المقابل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وسحب الأعمال فوراً من أي شركة تقصر في التزاماتها أو تتسبب في تأخير الجداول الزمنية المعتمدة، مشدداً على أن الدولة حريصة على تسليم المواطنين وحدات سكنية متكاملة الخدمات وذات جودة كفاءة عالية.