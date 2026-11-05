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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخصيص 15 محلاً تجارياً وصيدلية بمزاد علني بمدينة 6 أكتوبر والعبور الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

نظم قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلستي مزاد علني أسفرت عن تخصيص 15 محلاً تجارية وصيدلية بمدينتي ٦ أكتوبر والعبور الجديدة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة دعم الاستثمار بالمدن الجديدة، وتعزيز مقومات التنمية العمرانية من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.
 

وعُقدت جلستي المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي جهازي المدينتين، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
 

جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

وأكد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حرص الجهاز على التوسع في طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يتناسب مع احتياجات المدينة ومتطلبات سكانها، مضيفاً أن طرح المحال التجارية والصيدليات يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان، وتوفير أنشطة متنوعة تلبي احتياجاتهم.
 

 جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

ومن جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه الطروحات تستهدف جذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة التجارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في دفع معدلات التنمية بالمدينة.

الشئون العقارية المجتمعات العمرانية ٦ أكتوبر العبور الجديدة

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