وزارة الإسكان تطمئن حاجزي «بو آيلاند» بـ الساحل الشمالي: إجراءات جديدة لضمان استقرار المشروع

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اتخاذ خطوة مهمة بشأن مشروع «بو آيلاند» بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، تستهدف الحفاظ على حقوق الحاجزين وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المشروعات العقارية، وتعزيز الاستقرار بالسوق العقارية.



تنازل شركة «مكسيم» للاستثمار العقاري عن قطعتي الأرض

وأوضحت الوزارة أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق، بجلسته رقم (218) لسنة 2026، على تنازل شركة «مكسيم» للاستثمار العقاري عن قطعتي الأرض الكائنتين بمنطقة سيدي عبد الرحمن – العلمين – مطروح، لصالح شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية (صندوق تحيا مصر الإنمائي)، مع استكمال الإجراءات المقررة قانونًا.



وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم الأوضاع المتعلقة بالمشروع، وانتقال مسؤولية المشروع إلى شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية، بما يدعم استقرار أوضاعه ويوفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

حقوق الحاجزين أولوية



وشددت وزارة الإسكان على أن الحفاظ على حقوق الحاجزين يمثل أولوية أساسية في التعامل مع هذا الملف، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف حماية مصالح العملاء وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال مسيرة المشروع، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.



وأضافت أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو استقرار الأوضاع، في ضوء تولي شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية مسؤولية المشروع والعمل على استكمال الإجراءات المرتبطة به.



واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة بشأن المعلومات المتداولة عن المشروع، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية، مشيرة إلى أن المستجدات المتعلقة بالمشروع سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المختصة، لافتة إلى أن هدف الوزارة هو حماية حقوق الحاجزين واستقرار المشروعات العقارية، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.