وزير التعليم للطلاب المشاركين بمهرجان المسرح المدرسي: ثقوا في مواهبكم وتمسكوا بأحلامكم

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كلمة للطلاب المشاركين في «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري»، قائلًا: أنتم غاية هذا المهرجان وأمله فثقوا في مواهبكم، وتمسكوا بأحلامكم، واجعلوا من الإبداع طريقا للتميز والعطاء .

وتوجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى جميع من أسهم في إنجاح هذا «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري» ، مؤسساتا وأفرادًا، بما فيهم قيادات الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، إيمانا منهم برسالته التنويرية ودوره في رعاية الموهبة وبناء الوعي

وقال وزير التربية والتعليم : أنا على ثقة بأن هذه المبادرة، التي تحظى برعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي ، ستشكل انطلاقة راسخة نحو ترسيخ مكانة المسرح المدرسي في وجدان العملية التعليمية والثقافية، وتعزيز دوره في إعداد أجيال مبدعة معتزة بهويتها، قادرة على الإسهام في بناء مستقبل وطنها

وانطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل انطلاق الدورة الأولى من «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري»، الذي يقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عيد العزيز قنصوة القائم بأعمال وزير الثقافة

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، وبشراكة استراتيجة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويأتي إطلاق الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانتماء والإبداع.



وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال في تصريحات سابقة له : أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التربوية والثقافية في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتحرص على اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وإتاحة الفرص أمام الطلاب لتنمية قدراتهم وإبراز إمكاناتهم من خلال المشاركة في المسابقات والأنشطة الثقافية والعلمية، مؤكدًا أن دعم المواهب وتشجيعها يمثل استثمارًا في مستقبل مصر.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في دعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وإتاحة الفرص أمامها لإبراز إمكاناتها، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي حققته الطالبة ميار يعكس أهمية الاهتمام بالأنشطة القرائية والثقافية، وتعزيز دورها في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.