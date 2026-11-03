وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يتابعان تطوير منظومة العمل بنادي "النادي" والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء

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أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة مختلف ملفات التشغيل والتطوير بنادي "النادي"، والعمل على تعظيم الاستفادة من المنشآت والإمكانات المتاحة؛ بما يضمن استدامة تشغيلها وتحقيق أفضل عائد خدمي ومجتمعي منها.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة الإسكان وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اجتماع مجلس أمناء نادي "النادي"؛ لمتابعة منظومة العمل بالنادي، ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتشغيل والإدارة وخطط تطوير الخدمات والأنشطة الرياضية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والمترددين.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي والتشغيلي لأفرع النادي، ومناقشة خطط تطوير المنشآت والخدمات الرياضية والاجتماعية، بما يعزز من دور النادي باعتباره أحد الصروح الرياضية والاجتماعية التي تستهدف تقديم خدمات متكاملة لمختلف فئات المجتمع.

كما بحث الاجتماع آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارتي الإسكان والشباب والرياضة؛ بما يضمن تحقيق أفضل معدلات التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمنشآت المتاحة، والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة، وتوفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تلبي تطلعات الأعضاء ورواد النادي.

وفي السياق، قالت وزيرة الإسكان "إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الخدمات بالمدن الجديدة، وتوفير المنشآت الرياضية والاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة".

وأضافت "أن المدن الجديدة لا تقتصر التنمية فيها على إنشاء الوحدات السكنية والمباني والمنشآت، وإنما تمتد لتوفير مختلف الخدمات والمقومات التي تضمن جودة الحياة للسكان، وفي مقدمتها المنشآت الرياضية والاجتماعية والترفيهية"، مؤكدة أهمية أن يقدم النادي خدمات وأنشطة متنوعة بمستوى متميز، وأن يكون عنصرًا فاعلًا في منظومة الخدمات المجتمعية بالمدن.

وبدوره.. أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المتابعة المستمرة لأداء نادي "النادي" والعمل على تطوير منظومة الإدارة والتشغيل، وفق أساليب إدارية حديثة تضمن كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت والإمكانات المتاحة.

وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتعظيم دور المنشآت الرياضية في خدمة المجتمع.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الأندية والمنشآت الرياضية وتطوير أدائها، بما يحقق أهدافها الرياضية والمجتمعية، ويوفر بيئة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة، واكتشاف المواهب ورعاية النشء والشباب.

وأكد أهمية العمل وفق رؤية متكاملة تضمن تقديم خدمات متميزة تليق بأعضاء النادي ورواده، وتعزز من دوره في نشر الثقافة الرياضية وتشجيع ممارسة الرياضة.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين لمتابعة مشروعات المنشآت الرياضية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة إدارتها وتشغيلها؛، بما يحقق أهداف الدولة في توفير خدمات رياضية ومجتمعية متطورة.