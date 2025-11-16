قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس جهاز أكتوبر يجرى جولة تفقدية مكثفة لمتابعة المشروعات والخدمات بالقطاع الشرقى

رئيس الجهاز خلال الجولة
رئيس الجهاز خلال الجولة
آية الجارحي

أجرى صباح اليوم المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولة تفقدية مكثفة بالقطاع الشرقي للمدينة، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بأعمال النظافة والكهرباء والزراعة والطرق.

رافقه خلال الجولة المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، المهندسة رشا أبو زيد معاون رئيس الجهاز، المهندس هشام جعفر مدير عام الزراعة،المهندس خالد مصطفى مدير المرافق، الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الشرقى ، المهندس فريد شوقي مدير النظافة والمهندس احمد نوار مدير الطرق ومسؤولي الشركات العاملة بالمشروعات.

وأكد المهندس "محمد عبدالله" أن الجولة جاءت للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بالمواقع المختلفة، حيث تم الاطلاع على تقارير تفصيلية حول سير العمل والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة، والالتزام بأعلى المواصفات الفنية والهندسية لضمان استدامة وجودة البنية التحتية.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الجهاز بسرعة رفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة، إلى جانب التوسع في أعمال الزراعة لزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. 

كما شدد على ضرورة الالتزام بصيانة جميع المشروعات، ومعالجة التلفيات بالطرق على حساب المتسبب مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشروعات الحيوية 

كما شملت الجولة متابعة عدد من المشروعات الحيوية بمناطق غرب سوميد والحى المتميز والسياحيات، منها مشروعات الطرق، شبكة الري بالمياه المعالجة والذي جرى الانتهاء من جزء منه وجارٍ استكمال باقي الأعمال، إلى جانب متابعة أعمال زراعة وتشجير المسطحات الخضراء بالقرية السياحية الرابعة. وتم أيضًا متابعة طرح أعمال تنسيق الموقع بالمجاورتين ١٣ و١٤، وطرح أعمال الزراعة بباقي المجاورات مع توحيد نمط تنفيذ الجزر الوسطى بالطريق الرئيسي بغرب سوميد.

كما تم متابعة تنفيذ مشروع خط المياه قطر ١٠٠٠ مم الرابط بين محطة التنقية الجديدة والمغذي لمنطقة التوسعات الشمالية، تعويضًا عن المسارات التي تم تحويلها نتيجة أعمال القطار السريع، لضمان استمرارية وكفاءة وصول المياه للمناطق المخدومة.

وفي ختام الجولة، وجّه المهندس محمد عبدالله الشكر لفرق العمل كافة، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل جهوده وجولاته الميدانية المكثفة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وعدم التهاون مع أي تقصير في أداء الأعمال أو الخدمات داخل المدينة.
 

