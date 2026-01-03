قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايك بومبيو: استقدام النظام الإيراني للمرتزقة أمله الأخير لمواجهة الاحتجاجات
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

يمنى عبد الظاهر

نفى الإعلامي احمد شوبير صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تفكير ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في الاستقالة من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الناظر، ردًا على تلك الأنباء، أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن ياسين منصور يوجد داخل النادي الأهلي عن حب واقتناع كامل، ولم يتم رصد أي خلافات أو أزمات داخل مجلس الإدارة.

وشدد شوبير على أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة على الإطلاق، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف استقرار النادي ومجلس إدارته.

وانتشرت تقارير إعلامية خلال الساعات الأخيرة تزعم أن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي ورجل الأعمال يدرس تقديم استقالته من منصبه داخل مجلس الإدارة.

وأوضحت التقارير أن تفكير ياسين منصور في الرحيل يعود إلى شعوره بعدم وجود صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره داخل المجلس بالشكل المطلوب.

