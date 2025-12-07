ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا

أكد ياسين منصور، رجل الأعمال ونائب رئيس النادي الأهلي، تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بأن يصل النمو إلى 5% في الفترة القادمة، وذلك بفضل عدد من العوامل الاقتصادية الإيجابية.

وأضاف منصور في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن من بين الأسباب التي تساهم في هذا التحسن هو رفع الفائدة، وهو ما ساعد على تقليص التضخم بشكل ملحوظ، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار منصور إلى ضرورة أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة بوتيرة أسرع، معتبرًا أن التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 7% يتسبب في تأكل المديونية، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب، نظرًا لأن المديونية الوطنية بلغت 10.5 تريليون جنيه مصري.

وأوضح منصور أن الوضع الاقتصادي في مصر بات مختلفًا عن السنوات السابقة، خاصة بعد سلسلة من الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، مثل الحرب الروسية–الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على السياحة، وكذلك حرب غزة التي تسببت في انخفاض دخل قناة السويس بنسبة 70%. وتابع قائلاً: "تعرضنا لمشاكل ليس لنا دخل فيها، لكن بالرغم من ذلك بدأ الاقتصاد في التعافي تدريجيًا".