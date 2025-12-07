نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «الست» .. شاهد

شهدت إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر مساء أمس حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في العرض الخاص لفيلم "الست"، دعمًا لصُنّاع العمل وتهنئة أبطاله.

وتقدّم الحضور النجمة منى زكي والنجم أحمد حلمي، إلى جانب كل من تامر نبيل، صدقي صخر، سيد رجب، محمد فراج، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تامر حبيب، وهبة عبد العزيز، الذين خطفوا الأنظار على السجادة الحمراء وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعبّر النجوم عن سعادتهم بحضور العرض الخاص، مؤكدين دعمهم للفيلم الذي يُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة الحماس التي صاحبت انطلاقه.

ويواصل فيلم "الست" عرضَه في دور السينما ابتداءً من هذا الأسبوع، وسط ترقّب جماهيري لمتابعة أحداثه وما يقدمه من رسالة درامية مميزة.