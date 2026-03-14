لبنان.. 7 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الراهبات في مدينة النبطية

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن 7 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الراهبات في مدينة النبطية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي القول : كنا مستعدين لوقف إطلاق النار على لبنان قبل هجوم حزب الله الأخير والآن لا تراجع عن عملية واسعة.

وقال المسؤول الإسرائيلي: الهدف من العملية في لبنان السيطرة على الأراضي ودفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود وسنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: تفكيك مواقع حزب الله العسكرية ومستودعات أسلحتها في القرى جزء من الخطة الإسرائيلية.

كما أشار الموقع الأمريكي إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين واللذين بينوا أن إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها للسيطرة على كامل منطقة جنوب نهر الليطاني.

وشدد المسؤولين إسرائيليين والأمريكيين على أن إدارة ترمب طلبت من إسرائيل عدم قصف مطار بيروت أو منشآت الدولة.








