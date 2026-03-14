بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف عددا من أهداف جيش الاحتلال



أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوما بالمسيرات على قاعدة عين شيمر للدفاع الجوي الصاروخي شرق الخضيرة

بالإضافة إلى قصفه بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان.

كما قصف الحزب أيضا بالصواريخ الموقع الإسرائيلي المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية لجيش الإحتلال تمكنت من صد وإعتراض 3 مسيرات من لبنان تسللت باتجاه بلدات شمال إسرائيل.

ومن جانبها صرحت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 من الطاقم الطبي أُستشهدوا بغارة إسرائيلية على مركز صحي في جنوب البلاد .