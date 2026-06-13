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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يزور مجمع بنبان ومركز التحكم ومشاريع محطات الطاقة الشمسية بأسوان

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

 واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيارات الميدانية، والجولات التفقدية، لمتابعة سير العمل ومجريات التشغيل.

وقام اليوم، السبت، بزيارة ميدانية إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية قدرة 1465 ميجاوات، ومركز تحكم بنبان، وعدد من محطات المحولات بالمجمع، ومشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات، ومحطة بطاريات التخزين المتصلة بالمشروع سعة 600 ميجاوات ساعة، بمحافظة أسوان.

وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الوزارة لتعظيم العوائد، وتعزيز إنتاج المشروعات القائمة، والإسراع فى تنفيذ المشروعات، للربط على الشبكة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وخلال الزيارة، افتتح الدكتور محمود عصمت، تطوير المنصة الرقمية للكهرباء لمجمع بنبان للطاقة الشمسية  لرقمنة وإدارة المحطات ضمن منظومة رقمية موحدة توفر رؤية لحظية لأداء المحطات، والطاقة المنتجة منها، ومدى إتاحيتها، وضبط النظم المحاسبية وتحسين كفاءةالتشغيل، وتعزيز الشفافية، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق المستويات المرجوة لإدارة الأصول القائمة على البيانات، وذلك من خلال أنشطة اللجنة المشتركة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، وبالتعاون مع المكتب الاستشاري" Nexus analytica"،.

وشهد عصمت توقيع عقد المنصة الرقمية للشبكة القومية للكهرباء، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمكتب الاستشاري "Nexus analytica " بهدف إقامة مركز قيادة رقمي متكامل للطاقة (Digital PPA Management Center) تشمل متابعة التشغيل، والمراقبة الموحدة لمحطات الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، وتوفير أدوات متقدمة للتنبؤ بالإنتاج، وتحليل الأداء، وتحسين الاستفادة من الأصول، ودعم قرارات الاستثمار والتوسع المستقبلي، في إطار الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

تابع الدكتور محمود عصمت، مستجدات تنفيذ الأعمال فى مشروع أبيدوس 2، ووضع الجهد على محطة المحولات بالمشروع، والاستعدادات الجارية لربط المشروع على الشبكة القومية، وإضافة 1000 ميجاوات و600 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتفقد مجريات الأعمال لإضافة 270 ميجاوات إلى القدرة الإنتاجية لمجمع بنبان للطاقة، ليصل إجمالي قدرة المجمع الذى يضم 32 مشروع بقدرات مختلفة إلى 1735 ميجاوات، فى إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد من المشروع الرائد الذى ساهم في جعل مصر لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تعاقد وبناء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن “خفض استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، هو تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعمل عليه فى قطاع الكهرباء بالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات المعنية فى الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذى يقوم على المشروعات التنفيذية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين”.

وقال إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة  لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء.

رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور أسامة رزق، نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور وسام الباز، رئيس شركة نكسوس انالاتيكا، وقيادات قطاع الكهرباء بجنوب مصر.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مجمع بنبان مشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية محافظة أسوان

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