تحرك عاجل من الزراعة لمواجهة «دودة الحشد» قبل تهديد المحاصيل الصيفية

أجرى الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات جولة ميدانية موسعة بمحافظة الشرقية، لمتابعة جميع عناصر منظومة مكافحة الآفات ووقاية المحاصيل على أرض الواقع ، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإطلاق حملة استباقية مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، ومتابعة الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية

عقد عبدالمجيد اجتماعا موسعا بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بمشاركة مدير عام منطقة المكافحة بشرق الدلتا، ومدير إدارة مكافحة آفات الحاصلات الزراعية ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية، ومدير عام المكافحة ومسؤولي الإدارات الزراعية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المديرية وإداراتها المختلفة لإنجاح موسم زراعة المحاصيل الصيفية، وفي مقدمتها الذرة والقطن.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على ضرورة توافر المبيدات الموصى بها بكميات كافية، مع التأكيد الحاسم على توفير أرصدة كافية ومستمرة من مبيدات مكافحة دودة الحشد الخريفية داخل الإدارات والجمعيات الزراعية كافة لتكون في متناول المزارعين بشكل فوري، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التوعية الفنية، للمزارعين ومهندسي الجمعيات الزراعية وتجار المبيدات عبر الوسائل المختلفة، بما في ذلك الندوات الحقلية والتواصل الرقمي، لتبسيط المعلومات وتسهيل تبني الممارسات الجيدة التي تحمي المحاصيل وتمنع تأثر إنتاجيتها بالآفات.



وفي سياق متصل، وعلى هامش الزيارة تم شن حملة تفتيشية موسعة لحصر محلات الاتجار في المبيدات، المرخصة وغير المرخصة منها، بمركز منيا القمح، حيث تم المرور على عدد من محلات المبيدات على الطبيعة للتأكد من التزامها بالمركبات الموصى بها، كما تم التواصل مع أصحاب المحلات لتعريفهم بآخر التوصيات المعتمدة لمكافحة دودة الحشد وتزويدهم بنسخ مطبوعة من هذه القوائم، مع التأكيد على الدور المحوري لأصحاب المحلات المرخصة كشريك أساسي لجهود الدولة في إيصال المركبات الآمنة والمسجلة للمزارعين، وتشديد الرقابة لمنع تداول أي مبيدات محظورة.



وشملت الجولة فحصًا ميدانيًا لعدد من زراعات القطن والذرة بزمام مركز منيا القمح، وعقد لقاء مع المزارعين ومديري الجمعيات على هامش ندوة تقوم بتنفيذها الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات ضمن حزمة من الندوات التوعوية الخاصة بدودة الحشد الخريفية، حيث تم التشديد على أهمية التلاحم المباشر بين الأجهزة الزراعية التنفيذية والمزارع لتطبيق أحدث توصيات المكافحة، والتنبيه على تكثيف الحملات الرقابية لضمان سلامة المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان تدفق أرصدة المبيدات بالجمعيات دون أي عجز.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية المكافحة ووقاية النبات، مقر منطقة شرق الدلتا لمكافحة الآفات، حيث التقى بالعاملين للتعرف على منظومة العمل وتوزيع الأدوار، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن في خدمة المزارعين.

وأشار عبد المجيد إلى مواصلة الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، تكثيف جهودها الميدانية والتوعوية بمختلف المحافظات لحماية المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن سلامة تلك المحاصيل وتحقيق أعلى إنتاجية.