قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تسأل عن شعائرنا الدينية ... رد حاسم من مدرب السنغال يحرج صحفيا
في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل من الزراعة لمواجهة «دودة الحشد» قبل تهديد المحاصيل الصيفية

المحاصيل الصيفية
المحاصيل الصيفية
شيماء مجدي

أجرى الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات جولة ميدانية موسعة بمحافظة الشرقية، لمتابعة جميع عناصر منظومة مكافحة الآفات ووقاية المحاصيل على أرض الواقع ، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإطلاق حملة استباقية مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، ومتابعة الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية

 عقد عبدالمجيد اجتماعا موسعا بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بمشاركة مدير عام منطقة المكافحة بشرق الدلتا، ومدير إدارة مكافحة آفات الحاصلات الزراعية ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية، ومدير عام المكافحة ومسؤولي الإدارات الزراعية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المديرية وإداراتها المختلفة لإنجاح موسم زراعة المحاصيل الصيفية، وفي مقدمتها الذرة والقطن.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على ضرورة توافر المبيدات الموصى بها بكميات كافية، مع التأكيد الحاسم على توفير أرصدة كافية ومستمرة من مبيدات مكافحة دودة الحشد الخريفية داخل الإدارات والجمعيات الزراعية كافة لتكون في متناول المزارعين بشكل فوري، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التوعية الفنية، للمزارعين ومهندسي الجمعيات الزراعية وتجار المبيدات عبر الوسائل المختلفة، بما في ذلك الندوات الحقلية والتواصل الرقمي، لتبسيط المعلومات وتسهيل تبني الممارسات الجيدة التي تحمي المحاصيل وتمنع تأثر إنتاجيتها بالآفات.


وفي سياق متصل، وعلى هامش الزيارة تم شن حملة تفتيشية موسعة لحصر محلات الاتجار في المبيدات، المرخصة وغير المرخصة منها، بمركز منيا القمح، حيث تم المرور على عدد من محلات المبيدات على الطبيعة للتأكد من التزامها بالمركبات الموصى بها، كما تم التواصل مع أصحاب المحلات لتعريفهم بآخر التوصيات المعتمدة لمكافحة دودة الحشد وتزويدهم بنسخ مطبوعة من هذه القوائم، مع التأكيد على الدور المحوري لأصحاب المحلات المرخصة كشريك أساسي لجهود الدولة في إيصال المركبات الآمنة والمسجلة للمزارعين، وتشديد الرقابة لمنع تداول أي مبيدات محظورة.


وشملت الجولة فحصًا ميدانيًا لعدد من زراعات القطن والذرة بزمام مركز منيا القمح، وعقد لقاء مع المزارعين ومديري الجمعيات على هامش ندوة تقوم بتنفيذها الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات ضمن حزمة من الندوات التوعوية الخاصة بدودة الحشد الخريفية، حيث تم التشديد على أهمية التلاحم المباشر بين الأجهزة الزراعية التنفيذية والمزارع لتطبيق أحدث توصيات المكافحة، والتنبيه على تكثيف الحملات الرقابية لضمان سلامة المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان تدفق أرصدة المبيدات بالجمعيات دون أي عجز.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية المكافحة ووقاية النبات، مقر منطقة شرق الدلتا لمكافحة الآفات، حيث التقى بالعاملين للتعرف على منظومة العمل وتوزيع الأدوار، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن في خدمة المزارعين.

وأشار عبد المجيد إلى مواصلة الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات،  تكثيف جهودها الميدانية والتوعوية بمختلف المحافظات لحماية المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن سلامة تلك المحاصيل وتحقيق أعلى إنتاجية.

الزراعة وقاية النبات الخدمات الزراعية الإدارة المركزية للمكافحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر

الجامع الأزهر يعقد ملتقى المرأة بعنوان “حديث الإفك وخطر الشائعات”.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى المرأة بعنوان «حديث الإفك وخطر الشائعات».. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد