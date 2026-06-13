وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير والزراعة بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بالقاهرة الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير والزراعة والتجميل الجارية بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بمدينة القاهرة الجديدة، والتي ينفذها جهاز تنمية المدينة ضمن خطة الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الجولة، اطلعت وزيرة الإسكان على معدلات تنفيذ أعمال تنسيق المواقع والزراعة وتطوير المسطحات الخضراء بمحور التسعين الشمالي، والتي تشمل أعمال الإحلال والتجديد لبعض الزراعات القائمة، وزراعة أنواع متنوعة من الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة بما يتناسب مع الطابع الجمالي للمحور، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الري وصيانة الزراعات القائمة، بما يضمن استدامتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المطورة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال التنسيق الحضاري وفق أعلى المعايير الفنية، واستخدام أحدث أساليب الزراعة الحديثة، بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية وتعزيز الهوية الجمالية لمدينة القاهرة الجديدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة البنوك بمركز مدينة القاهرة الجديدة، حيث استعرض مسؤولو الجهاز جهود تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور والطرق المحيطة بها، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والعاملين، فضلًا عن توفير بيئة أعمال واستثمار متطورة تتواكب مع المكانة الاقتصادية المتميزة للمنطقة.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن منطقة البنوك تُعد أحد أهم المراكز المالية والإدارية بالمدينة، وتشهد حاليًا حركة نمو عمراني واستثماري متسارعة، في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الإدارية والتجارية والخدمية الجديدة، الأمر الذي يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.

وأوضحت أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمركز المدينة ورفع جودة الحياة وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مكانة القاهرة الجديدة كواحدة من أبرز المدن التنموية والاستثمارية.

وتضمنت الأعمال تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز الخدمات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، إلى جانب الانتهاء من تطوير عدد من المحاور الرئيسية التي تربط مركز المدينة بمناطق التجمع الأول والتجمع الخامس والمحاور السريعة، وفي مقدمتها محور التسعين الشمالي ومحور التسعين الجنوبي، فضلًا عن تطوير الأرصفة، وتحسين منظومة الإضاءة العامة، وتنسيق الموقع العام، وتجميل الجزر الوسطى.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار المتابعة الميدانية للأعمال، وإعداد دراسة مرورية متكاملة للمنطقة، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة.