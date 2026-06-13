قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع.. أنشيلوتي يحسم ملامح البرازيل أمام المغرب في المونديال
مدبولي يصل إلى البحيرة لتفقد عدد من المشروعات
تحطم طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية أثناء هبوطها
الري: تطوير منظومة محطات الرفع وفق مستهدفات الجيل الثاني والتحول الرقمي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية
موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رصاصة أنهت حياة مسن.. خلافات عائلية تتحول إلى مأساة دامية في سوهاج
لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها
الرادار مش هيلقطك.. تقنية جديدة في عالم السيارات للتنبؤ بسرعة المرور
ناقد رياضي: انطلاقة مميزة لمونديال 2026 ومصر قادرة على استضافة البطولة مستقبلًا
وفاة شقيقة أسامة هيكل.. وتشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر
أخبار تهمك| أسعار الذهب والعملات.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال ربط خطوط الصرف الرئيسية بالقاهرة الجديدة المتجهة للجبل الأصفر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم، السبت، بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال تنفيذ وربط خطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي بطاقة 500 ألف متر مكعب يومياً، والمتجهة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة المرافق والبنية التحتية ودعم التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مشروع تنفيذ خطوط انحدار الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتعزيز قدرة المدينة على استيعاب النمو العمراني والسكاني المتسارع.

وأوضحت أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة نقل وتصريف مياه الصرف الصحي، وتخفيف الأحمال على الشبكات والمحطات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من مستوى الاعتمادية التشغيلية لمنظومة المرافق بالمدينة.

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي لشرح تفصيلي عن معدلات تنفيذ المشروع، والذي يشمل تنفيذ وربط عدد من خطوط الانحدار الرئيسية بأقطار مختلفة لخدمة المناطق السكنية والتجمعات العمرانية بالمدينة، وتضمنت: خط محطة (7) بقطر 1800 مم، وخط محطة (3) بقطر 800 مم، وخط محطة (1) بقطر 1400 مم، وخط محطة البنفسج بقطر 1400 مم، وخط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 مم، وخط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 مم.

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال التشغيل، حيث تم الانتهاء من ربط خط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 مم بمحطة معالجة الجبل الأصفر ودخوله الخدمة بكامل طاقته التشغيلية، ويتم حالياً ضخ نحو 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي عبر الخط إلى محطة المعالجة.

وأوضح المهندس أحمد عمران أنه تم الانتهاء من تنفيذ وربط وتجهيز خمسة خطوط رئيسية بالكامل، وأصبحت جاهزة لبدء التشغيل وضخ المياه، فيما تتواصل حالياً أعمال الدفع النفقي أسفل الطريق الدائري لاستكمال ربط خط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 مم، تمهيداً لدخوله الخدمة ضمن المنظومة المتكاملة للصرف الصحي بالمدينة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة أعمال تطوير المنظومة ورفع كفاءة التشغيل لمواجهة الزيادات المستقبلية في الأحمال، بما يضمن استقرار واستدامة خدمات الصرف الصحي، ويدعم خطط التنمية والتوسع العمراني بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي ختام الجولة، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.

القاهرة الجديدة الجبل الأصفر محطة معالجة التوسعات العمرانية البنية التحتية الصرف الصحي خطوط الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

محمد صلاح

90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة

عموتة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

تنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا

محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري

محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري.. إلى أين سيتجه؟

ترشيحاتنا

باكستان

الجيش الباكستاني: مقتل 21 مسلحا في عمليات أمنية بشمال غرب البلاد

مسيرات روسية

أوكرانيا تسقط 110 مسيرات روسية من أصل 118 طائرة

الرئيس اللبناني

عون: لبنان يقف أمام استحقاق مصيري والمرحلة الراهنة لا تحتمل الانقسامات

بالصور

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد