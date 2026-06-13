وزيرة الإسكان تتفقد أعمال ربط خطوط الصرف الرئيسية بالقاهرة الجديدة المتجهة للجبل الأصفر

استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم، السبت، بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال تنفيذ وربط خطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي بطاقة 500 ألف متر مكعب يومياً، والمتجهة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة المرافق والبنية التحتية ودعم التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مشروع تنفيذ خطوط انحدار الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتعزيز قدرة المدينة على استيعاب النمو العمراني والسكاني المتسارع.

وأوضحت أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة نقل وتصريف مياه الصرف الصحي، وتخفيف الأحمال على الشبكات والمحطات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من مستوى الاعتمادية التشغيلية لمنظومة المرافق بالمدينة.

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي لشرح تفصيلي عن معدلات تنفيذ المشروع، والذي يشمل تنفيذ وربط عدد من خطوط الانحدار الرئيسية بأقطار مختلفة لخدمة المناطق السكنية والتجمعات العمرانية بالمدينة، وتضمنت: خط محطة (7) بقطر 1800 مم، وخط محطة (3) بقطر 800 مم، وخط محطة (1) بقطر 1400 مم، وخط محطة البنفسج بقطر 1400 مم، وخط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 مم، وخط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 مم.

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال التشغيل، حيث تم الانتهاء من ربط خط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 مم بمحطة معالجة الجبل الأصفر ودخوله الخدمة بكامل طاقته التشغيلية، ويتم حالياً ضخ نحو 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي عبر الخط إلى محطة المعالجة.

وأوضح المهندس أحمد عمران أنه تم الانتهاء من تنفيذ وربط وتجهيز خمسة خطوط رئيسية بالكامل، وأصبحت جاهزة لبدء التشغيل وضخ المياه، فيما تتواصل حالياً أعمال الدفع النفقي أسفل الطريق الدائري لاستكمال ربط خط محطتي الياسمين والميراج بقطر 1500 مم، تمهيداً لدخوله الخدمة ضمن المنظومة المتكاملة للصرف الصحي بالمدينة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة أعمال تطوير المنظومة ورفع كفاءة التشغيل لمواجهة الزيادات المستقبلية في الأحمال، بما يضمن استقرار واستدامة خدمات الصرف الصحي، ويدعم خطط التنمية والتوسع العمراني بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي ختام الجولة، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.