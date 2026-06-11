تكليفات جديدة بالإسكان .. عمارة مشرفًا على العقاري والغيطي نائبًا لرئيس مياه الجيزة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رضا عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإشراف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي قرارًا بتكليف المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.