البرتغالي باولو سيرجيو مديرا فنيا للوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2027، في خطوة تستهدف بناء مشروع فني جديد استعدادًا للموسم المقبل، وذلك وفقًا لما كشفه النادي في بيان رسمي.

وأوضح الوداد أن التعاقد مع المدرب الجديد يأتي ضمن رؤية الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية، والعمل على توفير الاستقرار داخل الفريق، مع وضع خطة واضحة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والعودة بقوة إلى منصات التتويج، بما يتناسب مع تاريخ النادي وجماهيريته الكبيرة.

ويبلغ باولو سيرجيو من العمر 58 عامًا، ويمتلك مسيرة تدريبية طويلة بدأت عام 2003، عندما تولى تدريب فريق أولهانينيسي البرتغالي، قبل أن ينتقل لقيادة عدد من الأندية في بلاده، من بينها سانتا كلارا وبيرامار وباكوس فيريرا وفيتوريا غيماريش، حيث اكتسب خبرات واسعة في الدوري البرتغالي.

وتعد تجربته مع سبورتنج لشبونة خلال موسم 2010-2011 من أبرز محطات مسيرته التدريبية، كما خاض تجارب خارج البرتغال، إذ أشرف على تدريب كلوج الروماني، وأبويل نيقوسيا القبرصي، إلى جانب محطات أخرى في عدة دوريات مختلفة.

كما سبق للمدرب البرتغالي العمل في الدوري السعودي، حيث قاد فريق التعاون، قبل أن يتولى تدريب فريق الأخدود خلال الفترة الممتدة من فبراير 2025 حتى يناير 2026، وهي آخر محطة تدريبية له قبل الانتقال إلى الوداد المغربي.

وحقق باولو سيرجيو عدة إنجازات خلال مشواره، أبرزها الفوز بلقب كأس السوبر القبرصي مع أبويل نيقوسيا في موسم 2013-2014، كما قاد فريق هارت أوف ميدلوثيان للتتويج بلقب كأس إسكتلندا في موسم 2011-2012، وهو ما يعكس امتلاكه خبرات متنوعة في المنافسات المحلية والقارية.

وتأمل إدارة الوداد أن يسهم المدرب الجديد في إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات، من خلال بناء فريق قادر على تحقيق النتائج الإيجابية، واستعادة المكانة التي اعتاد عليها النادي على المستويين المحلي والقاري



